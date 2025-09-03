Comisarios modifican la clasificación general de la Vuelta a España 2025: hubo varios cambios

La etapa 11 de la Vuelta a España 2025 fue un auténtico caos. Manifestantes propalestina amenazaron con boicotear el desarrollo normal de la llegada a Bilbao y lograron su cometido.

La undécima fracción tuvo que se recortada unos kilómetros y no hubo ganador como es habitual en todas las carreras por etapas.

Producto de esa decisión tomada por los organizadores, los tiempos de la clasificación general fueron tomados en el cartel de los 3 últimos kilómetros y no en la línea de meta.

Eso permitió que Jonas Vingegaard tomara segundos de diferencia sobre los demás favoritos, a excepción de Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling).

En televisión salió una clasificación general provisional, sin embargo, dicha tabla fue modificada por los comisarios de carrera. Los tiempos oficiales se entregaron tres horas después de terminada la jornada, a través de un comunicado oficial al que tuvo acceso SEMANA.

Jonas Vingegaard tras finalizar la etapa 11 de la Vuelta a España faltando 3 kilómetros para la línea de meta en Bilbao | Foto: AFP

Tiempos modificados

Vingegaard sigue siendo el dueño de la camiseta roja, pero su tiempo oficial se cambió a 41 horas, 14 minutos y 2 segundos.

Esa modificación hizo que la mayoría de diferencias cambiaran, entre ellas la de João Almeida (UAE Team Emirates) como segundo clasificado de la general. El portugués quedó a 50 segundos de la cima, después de sufrir pérdidas en la etapa 11.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) permanece en el undécimo puesto a 3 minutos y 23 segundos de Vingegaard. El colombiano tiene muy cerca el reingreso al ‘Top 10′, sin embargo, necesita un día de buenas fuerzas para vencer a los otros escaladores que tiene por encima.

Se espera que estos tiempos sean revisados por cada uno de los equipos antes del inicio de la etapa 12. Cualquiera de los ciclistas tiene derecho a presentar reclamación si así lo considera necesario.

Egan Bernal, ciclista del Ineos Grenadiers en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

La preocupación de Vingegaard

Más allá de las modificaciones a la clasificación general, dentro del pelotón hay alarmas encendidas para la semana y media que queda por disputar.

Vingegaard se pronunció al respecto en rueda de prensa. “Cuando supe que no podíamos ganar la etapa, me decepcioné muchísimo. Hasta que Tom subió a la última subida, y entonces tuve que acompañarlo. Tuve que dejarlo ir un rato; estaba muy fuerte, pero logré remontar después de la cima. Después de eso, trabajamos bien juntos para ganar el máximo tiempo posible a la competencia”, expresó el danés.

“Para ser sincero, creo que la policía hizo un buen trabajo hoy. La primera vez que cruzamos la meta, vimos a manifestantes intentando entrar en la carretera. La policía logró detenerlos allí. Y en la penúltima subida, intentaron detenernos, pero logramos pasar fácilmente. Por lo demás, no me sentí realmente inseguro”, agregó Jonas.

A la Vuelta a España todavía le quedan diez jornadas por disputar y los ciclistas temen que hayan nuevos intentos de boicotear.

“Es impredecible lo que ocurrirá en los próximos días. Espero que podamos seguir compitiendo, porque este no es el lugar adecuado para que protesten. ¿Qué quieren de nosotros, los ciclistas? No puedo hacer nada", agregó Vingegaard.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (Etapa 11)

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 41:14:02

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 50″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 56″

4. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 1′06″

5. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 2′17″

6. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 2′26″

7. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 2′30″

8. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), 2′33″

9. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 2′44″