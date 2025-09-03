Suscribirse

Ciclismo

Comisarios modifican la clasificación general de la Vuelta a España 2025: hubo varios cambios

Tres horas después de finalizar la etapa 11 en Bilbao, se entregó el comunicado oficial por parte de los organizadores.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 7:58 p. m.
Jonas Vingegaard y Egan Bernal en la disputa de la etapa 11
Jonas Vingegaard y Egan Bernal en la disputa de la etapa 11 | Foto: Getty Images

La etapa 11 de la Vuelta a España 2025 fue un auténtico caos. Manifestantes propalestina amenazaron con boicotear el desarrollo normal de la llegada a Bilbao y lograron su cometido.

La undécima fracción tuvo que se recortada unos kilómetros y no hubo ganador como es habitual en todas las carreras por etapas.

Producto de esa decisión tomada por los organizadores, los tiempos de la clasificación general fueron tomados en el cartel de los 3 últimos kilómetros y no en la línea de meta.

Contexto: Etapón de Santiago Buitrago en la Vuelta a España 2025: se devoró la montaña y ganó premio

Eso permitió que Jonas Vingegaard tomara segundos de diferencia sobre los demás favoritos, a excepción de Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling).

En televisión salió una clasificación general provisional, sin embargo, dicha tabla fue modificada por los comisarios de carrera. Los tiempos oficiales se entregaron tres horas después de terminada la jornada, a través de un comunicado oficial al que tuvo acceso SEMANA.

The overall leader Team Visma-Lease a bike's Danish rider Jonas Vingegaard (2L) rides back to his bus as Pro-Palestinian protesters demonstrate at the finish line during the Vuelta 11th stage, in Bilbao, on September 3, 2025. Pro-Palestinian protest forces Vuelta stage to be shortened and to take the time at 3 kms before the line, according to the organisers, AFP reports. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)
Jonas Vingegaard tras finalizar la etapa 11 de la Vuelta a España faltando 3 kilómetros para la línea de meta en Bilbao | Foto: AFP

Tiempos modificados

Vingegaard sigue siendo el dueño de la camiseta roja, pero su tiempo oficial se cambió a 41 horas, 14 minutos y 2 segundos.

Esa modificación hizo que la mayoría de diferencias cambiaran, entre ellas la de João Almeida (UAE Team Emirates) como segundo clasificado de la general. El portugués quedó a 50 segundos de la cima, después de sufrir pérdidas en la etapa 11.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) permanece en el undécimo puesto a 3 minutos y 23 segundos de Vingegaard. El colombiano tiene muy cerca el reingreso al ‘Top 10′, sin embargo, necesita un día de buenas fuerzas para vencer a los otros escaladores que tiene por encima.

Se espera que estos tiempos sean revisados por cada uno de los equipos antes del inicio de la etapa 12. Cualquiera de los ciclistas tiene derecho a presentar reclamación si así lo considera necesario.

MONZON, SPAIN - AUGUST 30: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 8 a 163.5km stage from Monzon Templario to Zaragoza / #UCIWT / on August 30, 2025 in Monzon, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal, ciclista del Ineos Grenadiers en la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

La preocupación de Vingegaard

Más allá de las modificaciones a la clasificación general, dentro del pelotón hay alarmas encendidas para la semana y media que queda por disputar.

Vingegaard se pronunció al respecto en rueda de prensa. “Cuando supe que no podíamos ganar la etapa, me decepcioné muchísimo. Hasta que Tom subió a la última subida, y entonces tuve que acompañarlo. Tuve que dejarlo ir un rato; estaba muy fuerte, pero logré remontar después de la cima. Después de eso, trabajamos bien juntos para ganar el máximo tiempo posible a la competencia”, expresó el danés.

Contexto: Vuelta a España 2025: consulte los perfiles de las próximas etapas

“Para ser sincero, creo que la policía hizo un buen trabajo hoy. La primera vez que cruzamos la meta, vimos a manifestantes intentando entrar en la carretera. La policía logró detenerlos allí. Y en la penúltima subida, intentaron detenernos, pero logramos pasar fácilmente. Por lo demás, no me sentí realmente inseguro”, agregó Jonas.

A la Vuelta a España todavía le quedan diez jornadas por disputar y los ciclistas temen que hayan nuevos intentos de boicotear.

“Es impredecible lo que ocurrirá en los próximos días. Espero que podamos seguir compitiendo, porque este no es el lugar adecuado para que protesten. ¿Qué quieren de nosotros, los ciclistas? No puedo hacer nada", agregó Vingegaard.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (Etapa 11)

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 41:14:02

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 50″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 56″

4. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 1′06″

5. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 2′17″

6. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 2′26″

7. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 2′30″

8. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), 2′33″

9. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 2′44″

10. Matthew Riccitello (Israel PremierTech), a 3′11″

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

2. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

3. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

4. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

5. Caso de Valeria Afanador | Revelan video de lo que habría hecho el colegio de la niña tras su desaparición y muerte

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vuelta a España 2025clasificación generalEgan BernalJonas Vingegaard

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.