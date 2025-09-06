Vuelta a España 2025: Egan Bernal sufrió en los puertos de montaña de la etapa 14 y Jonas Vingegaard se afianza en el liderato

La Vuelta a España continúa su recorrido por los principales puertos del país ibérico. En un trazado de 135,9 kilómetros, los ciclistas del pelotón batallaron contra exigentes ascensos de montaña.

Un final en alto de 16,8 kilómetros, con elevaciones entre el 10 % y el 12 %, puso en jaque a los líderes de la clasificación general, quienes disputaron la etapa en condiciones extremas.

En la antesala de la jornada, el ciclista colombiano Sergio Luis Higuita puso pie en tierra y decidió abandonar la competencia, debido a la fatiga acumulada en las últimas etapas.

Durante los primeros kilómetros, una fuga integrada por corredores de la mayoría de los equipos logró tomar una ventaja superior a los seis minutos frente al grupo de favoritos.

Las altas temperaturas que se presentaron a lo largo del día obligaron a los asistentes de las escuadras a brindar asistencia constante a los ciclistas que lideraban la carrera.

A falta de 37 kilómetros, el colombiano Egan Bernal se descolgó del lote de favoritos. A pesar de los esfuerzos del Ineos Grenadiers por evitar la pérdida de tiempo, la montaña dictó sentencia y marcó el desplome del corredor en la clasificación general.

En la lucha por el liderato, Jonas Vingegaard y João Almeida protagonizaron una nueva batalla desde el inicio del ascenso final. Apoyados por sus gregarios, ambos intentaron aumentar el ritmo para reducir el grupo de favoritos.

A pesar del fuerte paso impuesto por los equipos UAE Team Emirates y Visma-Lease a Bike, el colombiano Harold Tejada tuvo una destacada actuación, plantando cara a las máximas figuras de la carrera.

Ciclista español Marc Soler | Foto: AFP

Marc Soler, ganador de la etapa

El ciclista español Marc Soler se adjudicó la victoria de la etapa número 14 de la Vuelta a España 2025. Tras sobrevivir a la fuga, el gregario del UAE le entregó una nueva alegría a la escuadra de árabe.

En el lote de favoritos no se presentaron mayores diferencias y la lucha por el maillot rojo continuará en la tercera semana de competencia cuando regresen la alta montaña.