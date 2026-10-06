El municipio del Quindío con nombre italiano encanta con su gran riqueza natural y cafés especiales

El Quindío es uno de los destinos más representativos del Eje Cafetero porque reúne en un mismo territorio paisajes de montaña, cafetales, pueblos coloridos, naturaleza y una fuerte tradición cafetera.

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

Sus fincas permiten conocer de cerca el proceso de producción del café, mientras que municipios como Salento y Filandia destacan por su arquitectura tradicional, sus calles pintorescas y sus miradores.

A esto se suma la riqueza natural de lugares como el Valle de Cocora, famoso por sus enormes palmas de cera y por sus paisajes de montaña. Este departamento les ofrece a los viajeros la posibilidad de hacer senderismo, avistamiento de aves, recorridos cafeteros y tener experiencias gastronómicas únicas.

Tiene 12 departamentos y uno de ellos tiene nombre italiano. Se trata de Génova, un destino lleno de naturaleza y tierras con extensos cultivos de café, cuya bebida vale la pena probar, pues destacan los sabores especiales.

Génova es uno de los municipios que vale la pena visitar en un viaje por el Eje Cafetero. Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Datos del portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indican que este pueblo es digno representante de la colonización antioqueña y aún conserva mucho de su arquitectura tradicional y del estilo de vida de los pueblos cafeteros de antaño.

¿Cuáles son sus encantos?

Génova ofrece experiencias de turismo rural en medio de paisajes de montaña, cafetales y escenarios naturales que permiten conocer de cerca las costumbres y formas de vida de esta región.

Para los amantes de la naturaleza, uno de los principales atractivos es la Reserva Regional Páramo y Bosques Altoandinos, además de la cascada Las Brisas, dos lugares que ofrecen escenarios propicios para el senderismo.

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También está la reserva natural El Mirador, que es reconocida como un sitio para el avistamiento de aves y para disfrutar de la biodiversidad que caracteriza a las montañas del municipio.

Una opción más es la laguna Juntas, ubicada en la parte alta de Génova, en medio de un valle al que se accede después de varias horas de caminata. El recorrido conduce hasta un paisaje de clima frío, vegetación propia de páramo y el mencionado cuerpo de aguas cristalinas.

En el pueblo, este destino conserva espacios que permiten conocer el ritmo cotidiano y la identidad de sus habitantes. En el parque principal destacan los tradicionales jeeps Willys y las representaciones de campesinos con poncho y sombrero, elementos que evocan la cultura cafetera.

Las fincas cafeteras engalanan los paisajes de estas tierras quindianas. Foto: Getty Images

El parque cuenta con zonas peatonales, bancas y espacios donde transcurre buena parte de la vida local. Frente a la iglesia se encuentra una estatua del Libertador Simón Bolívar, mientras que en uno de los costados se levanta la parroquia del municipio.

Una historia con aroma de café

La historia de este destino quindiano está estrechamente relacionada con los procesos de colonización que marcaron la formación del Eje Cafetero. El municipio tuvo vínculos históricos con el Valle del Cauca, departamento con el que limita, y gran parte de sus habitantes desciende de familias antioqueñas que participaron en la colonización de esta zona.

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La tradición cafetera continúa siendo uno de los principales rasgos de Génova y, por ello, en sus laderas se encuentran cultivos de este grano bajo sombra, una práctica que conserva métodos utilizados durante generaciones y que permite una maduración más lenta. Es un municipio que destaca por sus cafés especiales de alta calidad.