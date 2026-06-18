Calles vacías, casas antiguas y un pasado de terror: el secreto mejor guardado de un pueblo en Santander

Ubicado entre las montañas del cañón del Chicamocha, el municipio de Jordán, en Santander, intenta escribir un nuevo capítulo después de más de seis décadas marcadas por el miedo, el aislamiento y el abandono. Aunque muchos lo conocen como un pueblo fantasma por la escasa cantidad de habitantes que permanecen en el pueblo, hoy la comunidad busca dejar atrás ese estigma y convertir su historia en una oportunidad de desarrollo.

Así es el municipio de Santander que ha sido reconocido como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

Con apenas unas pocas calles empedradas, casas antiguas construidas con técnicas tradicionales y temperaturas que suelen superar los 30 grados centígrados, Jordán parece un pueblo detenido en el tiempo.

Sin embargo, detrás de esa apariencia existe una historia que explica por qué el municipio terminó convertido en uno de los lugares más olvidados del país.

Durante el siglo XIX, el pueblo vivió una época de prosperidad gracias a su ubicación estratégica en las rutas comerciales que conectaban distintas regiones del país. El famoso puente Lengerke y los antiguos caminos de herradura convirtieron a este pueblo en un punto obligado para arrieros y comerciantes.

Pero la llegada de las carreteras modernas cambió por completo el panorama. Las nuevas vías dejaron el municipio por fuera de los principales corredores económicos y provocaron una larga inclinación.

Iglesia de Jordán Foto: Redes sociales

A esa situación se sumó una difícil historia política. Luego de los episodios de violencia que se dieron tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, una poderosa familia consolidó una hegemonía que, según relatos de los habitantes, impuso durante décadas un clima de temor y control sobre la población.

Este dominio político se extendió por generaciones y frenó procesos de renovación que muchos consideraban necesarios para el progreso del pueblo.

En los últimos años, sin embargo, Jordán comenzó a mostrar señales de cambio. Nuevas administraciones locales impulsaron proyectos de infraestructura, recuperación de patrimonios y promoción del turismo.

Cinco lugares turísticos que puede visitar en un viaje a Santander

A pesar de los avances, los desafíos siguen siendo enormes. El pueblo no cuenta con hospital, muchos jóvenes se van en busca de oportunidades y la actividad comercial es limitada. Aun así, sus habitantes mantienen la esperanza de transformar la realidad de una población que durante años permaneció atrapada entre el olvido y el miedo.

Hoy, Jordán quiere ser reconocido no por las sombras de su pasado, sino por la capacidad de su gente para reconstruir su futuro y recuperar el lugar que alguna vez tuvo en la historia de Colombia.