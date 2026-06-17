Así es el ‘valle de las trompetas’, el municipio boyacense ideal para los amantes del deporte y la cultura

El departamento de Boyacá es el segundo con mayor número de municipios de Colombia: 123.

Uno de ellos es Turmequé, ubicado a 44 kilómetros de Tunja. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), su nombre significa en lengua muisca ‘padre fuerte vigoroso’ y es considerado uno de los municipios más antiguos del país.

Fue reconocido como uno de los centros de comercio más importantes de la región antes de la llegada del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Además, se afirma que en este poblado, ubicado a 2.450 metros sobre el nivel del mar, “se escribió el primer memorial de agravios donde se denunciaban los abusos cometidos contra los indígenas”.

El municipio también se destaca por ser la cuna del tejo o turmequé, una actividad deportiva tradicional que se practica en zonas del centro del país y es considerada por algunos como el deporte nacional.

“Esta es una actividad que, dicen los entendidos, era de gran popularidad entre los indígenas asentados en esta región y consistía en lanzar un disco de metal hacia un objetivo”, agrega Situr Boyacá en una reseña publicada en su portal web.

Turmequé es un sitio ideal para conocer de su historia y apreciar su belleza natural y colonial. Foto: Página Situr, Boyacá

Atractivos

Entre sus principales atractivos se encuentra la Iglesia Sixtina, ubicada en la plaza central del municipio y llamada de esta manera por los murales e imágenes religiosas de los siglos XVII y XVIII que se encuentran en su interior.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

“Otros lugares para visitar son el Museo Religioso, ubicado en la casa cural; el Coliseo de Tejo, donde se podrá conocer más y practicar este deporte. Allí se lleva a cabo el Campeonato Nacional del Tejo; la Cueva de la Antigua, ubicada en la vereda de Gunzaque, lugar donde nacen numerosas quebradas que abastecen de agua a la región; y la laguna Verde”, agrega el sistema de información turística boyacense.

En materia gastronómica, los principales platos son el famoso cocido boyacense y amasijos como arepas, almojábanas y garullas (maíz y cuajada).

“Turmequé reúne todas las características de los pueblos boyacenses: su cultura ancestral, su patrimonio colonial y arquitectónico, su paisaje de altiplano, su riqueza agrícola y ganadera, su gastronomía; pero, sobre todo, su gente trabajadora y cordial, convierten al ‘valle de las trompetas’ —como también se le conoce a este municipio porque en la conquista los españoles utilizaron cuatro de estos instrumentos para atemorizar a los indígenas— en un destino obligado”, subraya Situr.