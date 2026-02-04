Las lluvias provocadas por el frente frío que azota a los litorales Caribe y Pacifico, con afectaciones en más de 115 municipios, no solo tiene a las autoridades atendiendo a los afectados. También, buscando cómo brindar alternativas de movilidad a los comerciantes, a los viajeros y a los organismos de socorro, pues en algunos lugares se han caído puentes, se han destruido vías y se han presentado desde deslizamientos hasta caída de árboles y rocas.

Uno de los más impactantes sucedió en la vía Necoclí - San Juan de Urabá, donde el puente de Mulatos se destruyó, dejando incomunicadas por vía terrestre a esas dos poblaciones.

“He sostenido una llamada con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y solicitamos la instalación de un puente militar sobre esta vía que es nacional. Ello, con el apoyo de la Séptima División”, manifestó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien tenía planeado ir a la zona, pero no pudo por las afectaciones en la vía.

De hecho, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) “desplegó equipos técnicos especializados, conformados por ingenieros y geólogos, para realizar la inspección de puntos críticos y evaluar las condiciones de riesgo en los territorios impactados”, dijeron desde la Gobernación.

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba. Foto: Defensoría del Pueblo

Sin embargo, la Dirección de Tránsito de la Policía informó a SEMANA que hay afectaciones en vías de otros 11 departamentos, algunas provocadas por esa ola de lluvias y otras causadas anteriormente, con cierres totales y otras con cierres parciales que están siendo atendidos.

Estos son los cierres reportados en todo el país

Cierres totales:

Huila - Garzón – Neiva Km 65+300 Sector ingreso a Hobo. Cierre por crecimiento de la quebrada, daño a estructura del puente vehicular. No hay vía alterna.

Huila -Garzón, vía Garzón - Neiva km 38 Sector los Altares. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Risaralda - Pueblo Rico Vía Santa Cecilia – Pueblo Rico Km 21+100. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Risaralda - Pueblo Rico Vía Santa Cecilia – Asia Km 21. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Nariño - Tangua Vía Rumichaca - Pasto Km 51+100 Sector Tablón Obraje. Pérdida total de banca, vía terciaria, sin jurisdicción de la Dirección de Tránsito. Vía alterna: Vía Pasto – Ipiales.

Urabá - Necoclí Vía Necoclí – Arboletes Km 17+450 Sector Puente Mulatos. Desbordamiento de río Mulatos, con afectación de estructura del Puente vehicular. No hay vía alterna.

San Juan de Urabá Vía Necoclí – arboletes Km 62+500 Sector San Juan de Urabá. Desbordamiento del río San Juan. No hay vía alterna.

San Juan de Urabá Vía Arboletes – San Juan Urabá Km 63+850. Afectación de una de las cabeceras del puente. No hay vía alterna.

Córdoba - Lorica Sabana Acosta Vía Tuchin – Momil Km 23+100 Sector Arroyo Ejem. Caída de puente sobre el arroyo Ejem por fuertes lluvias en el sector. No hay vía alterna.

Magdalena - Santa Marta Vía Santa Marta- Palomino Km 37+700 Sector Puente Mendihuaca. Colapso estructural del puente de Mendihuaca por causa de la creciente del río. Vía alterna: Zona bananera Fundación-Bosconia Valledupar.

Cierres parciales:

Boyacá - Paso a un carril en Pajarito Vía Sogamoso – Aguazul Km 81+900 Sector Puente Los Grillos. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Boyacá- Paso a un carril en San José de Pare Vía Puente Nacional - San Gil Km 26+700 Sector Puente Santo Domingo. Daño estructural en el Puente. No hay vía alterna.

Boyacá- Paso a un carril en San José de Pare Vía Puente Nacional – San Gil Km 23+400. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Boyacá - Paso a un carril en Santa María Vía Guateque – El Secreto Km 48+900 al 73+800. Pérdida de banca en varios puntos desde el km 48+900 al km 73+800. No hay vía alterna.

Boyacá - Paso a un carril en Santa María Vía Guateque – El Secreto Km 38+600. Deslizamiento de tierra.. No hay vía alterna.

Cundinamarca - Paso a un carril en Guaduas Vía Villeta - Guaduas Km 38+748 Sector vereda Raizal y Cajón. Se realizan trabajos de mantenimiento en la malla vial por el personal de Invías, hasta mediados de febrero, manejo de tráfico 24 horas en la vía que conduce sentido Villeta - Guaduas. No hay vía alterna.

Cundinamarca- Paso a un carril en La Mesa Vía Girardot – Mosquera Km 73+400 Sector Zapata. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Huila- Paso a un carril en Gigante Vía Pitalito - Garzón km 35+500 Sector Pericongo. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Risaralda - Paso a un carril en Santa Cecilia - Asia Km 17 Sector Taurí. Deslizamiento de tierra y lodo. No hay vía alterna.

Nariño - Paso a un carril en Iles Vía Rumichaca – Pasto Km 33 Sector entrada al municipio. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Nariño - Paso a un carril en Taminango Vía Pasto – Mojarras Km 66+900 Sector Tablón panamericano. Deslizamiento de tierra. Vía alterna, Buesaco – Mercaderes - Mojarras.

Santander - Paso a un carril en San Andrés Vía Curos – Málaga Km 33+911 Corregimiento de Pangote. Deslizamiento de tierra y escombro sobre la vía. No hay vía alterna.

Santander - Paso a un carril en Oiba Vía Puente Nacional – San Gil Km 70+050 Sector La Charca. Pérdida parcial de banca. No hay vía alterna.

Santander - Paso a un carril en Landázuri Vía Landázuri – Barbosa Km 27 – 28+880 y 29+133 Vereda Zarandas. Socavación del terreno por deslizamiento de calzada. No hay vía alterna.

Santander - Paso a un carril en Landázuri Vía San Gil - Bucaramanga Km 37+540 y 46+052. Caída de rocas. No hay vía alterna.

Antioquia - Paso a un carril en Santa Barbara Vía Medellín - La Pintada Km 17+500 Sector La Quiebra. Pérdida parcial de banca. No hay vía alterna.

Antioquia - Paso a un carril en Salgar – Ciudad Bolivar Vía La Mansa - Primavera Km 36 Sector la Chuchita. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Antioquia - Paso a un carril en Caldas Vía La Pintada - Medellín Km 58+500 Sector Coopesur. Caída de rocas y lodo sobre la vía. No hay vía alterna.

Antioquia - Paso a un carril en Cañasgordas Vía Dabeiba - Santafé Km 50+675 Sector Chontaduro. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Antioquia - Paso a un carril en San Jerónimo Vía Santafé - Medellín Km 17+500 Sector Las Meloneras. Deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Urabá - Paso a un carril en Dabeiba Vía Dabeiba - Medellín Km 101+200 Sector UF4. Caída de material. No hay vía alterna.

Urabá - Paso a un carril en Dabeiba Vía Dabeiba - Mutatá Km 100 Sector Godó. Pérdida de banca. No hay vía alterna.

Chocó - Paso a un carril en Tadó Vía Quibdó – Pereira Vía Ánimas – Santa Cecilia Km 10 Sector Puente Tadó. Aumento del flujo de agua del río San Juan hace que plataforma metálica choque estructura del puente, se realiza cierre intermitente para evaluar daños. No hay vía alterna.

Córdoba - Paso a un carril en Los Córdobas Vía Puerto Rey – Montería Km 20. Desbordamiento de arroyos, caída de árboles, desprendimiento de rocas y deslizamiento de tierra, solo paso vehículos de carga y buses. No hay vía alterna.

Casanare - Paso a un carril en Aguazul Vía Sogamoso – Aguazul Km 112+800 Sector Cupiagua. Pérdida de la banca. No hay vía alterna.

Meta - Paso a un carril en Granada Vía La Uribe - Granada Km 96+700 Sector Trocha 4. Pérdida de la banca. Vía alterna Lejanías – Punta Brava.

Magdalena - Paso a un carril en Vía Santa Marta - Palomino Km 21+800; Km 26+900 y km 36 Sectores Cañaveral, Mendihuaca. Caída de árboles, desprendimiento de rocas y deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Magdalena - Paso a un carril en Santa Marta Vía Santa Marta - Palomino Km 25+500 Sector Parque Tayrona. Caída de rocas y deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.

Magdalena - Paso a un carril en Santa Marta Vía Santa Marta- Palomino Km 9+700 Sector Neguaje. Caída de rocas y deslizamiento de tierra. No hay vía alterna.