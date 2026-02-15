Así está el panorama en la represa de Urrá por las descargas hacia el río Sinú tras aumento en los aportes de caudal

La empresa Urrá emitió dos comunicados en la madrugada y la mañana de este 15 de febrero para informar sobre la situación del embalse y las descargas hacia el río Sinú, luego de registrarse un aumento en los aportes de caudal.

En un primer pronunciamiento, divulgado hacia las 12:30 a. m., la compañía indicó que, debido al incremento en los niveles de agua que ingresaban al embalse, fue necesario aumentar las descargas aguas abajo.

“Debido a que los aportes de caudal al embalse han sufrido un fuerte incremento, las descargas aguas abajo también se han aumentado, por lo que se solicita a la comunidad mantener evacuadas las zonas ribereñas del río Sinú y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión de esta emergencia”, señaló la entidad.

Horas después, hacia las 6:00 a. m., Urrá informó una variación en las condiciones. Según el segundo comunicado, “los aportes de caudal al embalse han disminuido con respecto a los valores máximos presentados al final de la noche de ayer y primeras horas de hoy, al igual que las descargas al río Sinú“.

Alerta roja en embalse Urrá Foto: Fotos Anla / Cortesía

Sin embargo, las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, “por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal. Por lo anterior, se solicita a la comunidad seguir las recomendaciones de los organismos de gestión de esta emergencia”.

La empresa reiteró el llamado a las comunidades ubicadas en zonas cercanas al río Sinú para que mantengan las medidas preventivas y atiendan las indicaciones de las autoridades encargadas de la gestión del riesgo, ante la posibilidad de nuevas variaciones en el caudal, debido a que se mantiene la alerta roja operativa en el embalse.

“Reiteramos a la ciudadanía la importancia de atender las informaciones que emiten los canales oficiales, y a seguir con atención las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo de desastres, cuyo acompañamiento es fundamental para la seguridad de todos”, puntualizó la entidad.