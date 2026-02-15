Nación

Así está el panorama en la represa de Urrá por las descargas hacia el río Sinú tras aumento en los aportes de caudal

La empresa reiteró que se mantiene la alerta roja operativa en el embalse.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

15 de febrero de 2026, 8:35 a. m.
Embalse de Urrá.
Embalse de Urrá. Foto: Anla / Autoridad Ambiental. Cortesía

La empresa Urrá emitió dos comunicados en la madrugada y la mañana de este 15 de febrero para informar sobre la situación del embalse y las descargas hacia el río Sinú, luego de registrarse un aumento en los aportes de caudal.

En un primer pronunciamiento, divulgado hacia las 12:30 a. m., la compañía indicó que, debido al incremento en los niveles de agua que ingresaban al embalse, fue necesario aumentar las descargas aguas abajo.

Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

“Debido a que los aportes de caudal al embalse han sufrido un fuerte incremento, las descargas aguas abajo también se han aumentado, por lo que se solicita a la comunidad mantener evacuadas las zonas ribereñas del río Sinú y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión de esta emergencia”, señaló la entidad.

Horas después, hacia las 6:00 a. m., Urrá informó una variación en las condiciones. Según el segundo comunicado, “los aportes de caudal al embalse han disminuido con respecto a los valores máximos presentados al final de la noche de ayer y primeras horas de hoy, al igual que las descargas al río Sinú“.

Nación

Denuncian retención de candidata Lucy Amparo Guzmán en Cauca: su camioneta fue hurtada y desarmaron su esquema de seguridad

Barranquilla

Masacre en Barranquilla: tres hombres fueron asesinados en el marco de las festividades del Carnaval

Nación

Mauricio J. Gaona advierte todo lo que se juega Colombia en las urnas este 2026: 10 frases impactantes sobre lo que podría venir

Nación

El “caballo de Troya” que Calarcá le hizo a Iván Mordisco en Guaviare, que terminó con el asesinato de 26 disidentes de las Farc

Cali

Exclusivo: SEMANA revela la ruta de los menores reclutados y los dos hoteles donde los hospedan en Jamundí, antes de ser enviados al Naya

Nación

Así puede donar y enviar ayudas a damnificados en Córdoba desde diferentes puntos de Bogotá: la crisis de lluvias ha dejado miles de afectados

Cartagena

Milagro en medio de la tragedia: salvan un tigrillo y un puma tras las inundaciones en Córdoba

Empresas

La ANLA dice que hay evidencia técnica de sobrepeso en embalse Urrá y toma drástica medida

Medellín

Así fue como Bruno cayó en una ‘trampa’ en la represa Guatapé; los bomberos lograron ‘milagroso’ rescate del canino

Mundo

Papa Francisco habló sobre la emergencia por la destrucción de la represa ucraniana: “catástrofe total”

Alerta roja en embalse Urrá
Alerta roja en embalse Urrá Foto: Fotos Anla / Cortesía

Sin embargo, las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, “por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal. Por lo anterior, se solicita a la comunidad seguir las recomendaciones de los organismos de gestión de esta emergencia”.

La empresa reiteró el llamado a las comunidades ubicadas en zonas cercanas al río Sinú para que mantengan las medidas preventivas y atiendan las indicaciones de las autoridades encargadas de la gestión del riesgo, ante la posibilidad de nuevas variaciones en el caudal, debido a que se mantiene la alerta roja operativa en el embalse.

“Reiteramos a la ciudadanía la importancia de atender las informaciones que emiten los canales oficiales, y a seguir con atención las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo de desastres, cuyo acompañamiento es fundamental para la seguridad de todos”, puntualizó la entidad.

Más de Nación

Lucy Amparo Guzmán González, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal.

Denuncian retención de candidata Lucy Amparo Guzmán en Cauca: su camioneta fue hurtada y desarmaron su esquema de seguridad

Embalse de Urrá, a punto del desbordamiento.

Así está el panorama en la represa de Urrá por las descargas hacia el río Sinú tras aumento en los aportes de caudal

Las víctimas fueron atacadas a tiros. (Imagen de referencia).

Masacre en Barranquilla: tres hombres fueron asesinados en el marco de las festividades del Carnaval

Mauricio Gaona

Mauricio J. Gaona advierte todo lo que se juega Colombia en las urnas este 2026: 10 frases impactantes sobre lo que podría venir

El nuevo Mordisco

El “caballo de Troya” que Calarcá le hizo a Iván Mordisco en Guaviare, que terminó con el asesinato de 26 disidentes de las Farc

Reclutamiento de menores, hoteles

Exclusivo: SEMANA revela la ruta de los menores reclutados y los dos hoteles donde los hospedan en Jamundí, antes de ser enviados al Naya

La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas.

Así puede donar y enviar ayudas a damnificados en Córdoba desde diferentes puntos de Bogotá: la crisis de lluvias ha dejado miles de afectados

Un tigrillo y un puma, rescatados de las inundaciones en Córdoba.

Milagro en medio de la tragedia: salvan un tigrillo y un puma tras las inundaciones en Córdoba

EE.UU.

Alertan sobre riesgo para mascotas cerca de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

Menor de 10 años asesinó a un amigo después de que le ganó en los videojuegos.

Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

Noticias Destacadas