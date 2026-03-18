El Ministerio de Educación confirmó que se iniciará con la primera etapa de la construcción de una universidad en la localidad de Suba, en la intersección de la calle 145 con carrera 115, como parte de un proyecto de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco en articulación con la Universidad Pedagógica Nacional.

Se trata de la universidad pública Multicampus Universitario de Suba, la cual iniciaría su operación en el segundo semestre de este año. La construcción inicial consta de 64 estructuras modulares con más de 5.600 metros cuadrados que incluyen salones de clases, laboratorios, una biblioteca, salas de sistemas y espacios de bienestar.

De acuerdo con los detalles del Ministerio, el establecimiento educativo tendrá capacidad para al menos 920 estudiantes.

La construcción de la primera etapa inicia en marzo de este año. Foto: Tomada del Ministerio de Educación

La universidad permitirá que “miles de jóvenes dejen de invertir horas en desplazamientos hacia otras zonas de la ciudad y puedan estudiar gratis, con calidad y cerca de sus hogares”, según el comunicado del Ministerio.

Los programas académicos priorizan carreras alineadas con “necesidades sociales, ambientales, educativas y productivas de la localidad”, afirmó el Gobierno. “El multicampus iniciará oferta con la participación de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Instituto Técnico Central y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca”.

Gracias a la participación de las universidades en mención, habrá programas de: “licenciaturas en derechos humanos, educación física y una opción en artes; ingeniería sanitaria y tecnologías en saneamiento ambiental, con una alternativa en sistematización de procesos; ingenierías de sistemas y mecatrónica; y programas como matemáticas aplicadas y biología, con una opción adicional en gestión de negocios”.

La universidad tendrá capacidad para más de 900 alumnos simultáneamente. Foto: Tomada del Ministerio de Educación

La inversión para este proyecto alcanza los 215.000 millones de pesos del Gobierno nacional, sostuvo el Ministerio en su informe oficial, en el cual también indicó que el próximo viernes, 20 de marzo, se hará la entrega de los predios donde se ubicará la universidad.

“En paralelo, el mismo 20 de marzo inicia la estructuración de la fase definitiva del multicampus, a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional, que se desarrollará durante 11 meses como paso previo a la construcción de la infraestructura convencional”, informó el Gobierno.

La inversión para la segunda fase del proyecto también incluye recursos para otras 13 iniciativas alrededor de la ciudad: el Hospital San Juan de Dios, la sede Bosa de la Universidad Distrital, el Multicampus de Kennedy, la sede Valmaría de la Universidad Pedagógica y la sede del Instituto Técnico Central.

En total, hay 14 proyectos que se prevé completar entre el 2026 y el 2028 y que cuentan con una inversión de 1,7 billones de pesos.