El procurador Gregorio Eljach le pidió al Gobierno nacional y a las autoridades actuar con “audacia” para impedir las amenazas que se han presentado en el marco de las elecciones y le instó a trabajar por la garantía de la paz electoral.

Eljach afirmó que la preservación de las instituciones es el activo más importante del país y aseguró que ese antecedente exige que se tenga un compromiso con la realización de unas elecciones libres, transparentes y pacíficas.

Caso Jineth Bedoya: lanzan Fondo No es Hora de Callar para las mujeres periodistas

“Ningún sesgo ideológico, ningún interés personal y ningún afán electoral pueden estar por encima de los principios democráticos que nos cobijan a todos. Me preocupan profundamente las denuncias sobre amenazas de actores criminales a las campañas y a los candidatos, los dolorosos asesinatos de líderes sociales y las restricciones a la libertad ciudadana en algunas regiones”, manifestó el procurador.

Los llamados del procurador general

El procurador exhortó al presidente Gustavo Petro a que contribuya a la creación de un ambiente de tranquilidad en el marco de los comicios y le instó a ser un ejemplo de neutralidad para la nación por su condición de jefe de Estado y servidor público.

Defensora del pueblo advierte riesgos en la suspensión de órdenes de captura de cabecillas de grupos armados

“Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, indicó Eljach.

El encargado del ministerio público les recordó a los funcionarios que la ley castiga cualquier tipo de participación en política y que, si incurren en esa irregularidad, serían objeto de sanciones.

Armando Benedetti responde sobre nuevas amenazas contra Abelardo de la Espriella y el movimiento Defensores de la Patria

El procurador también le dijo al Congreso que tiene el poder de hacer control político para evitar que los funcionarios intervengan en política electoral o partidista, poniendo sobre la mesa la posibilidad de la moción de censura a las altas dignidades de la administración pública. En ese punto recordó que la Comisión de Acusación es la única con facultades para sancionar al presidente de la República.

Eljach le pidió a la Fuerza Pública extremar las medidas de seguridad para proteger la vida de los candidatos y la ciudadanía e invitó a los mandatarios locales a convertirse en un “ejemplo a seguir” en el mandato de no incurrir en participación en política.