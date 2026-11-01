Ecuador comienza toque de queda de 10 días en cinco provincias para combatir los altos índices de criminalidad

Ecuador inició este domingo su cuarto periodo de toque de queda en lo que va de año, esta vez de diez días, entre el 1 y 10 de noviembre, en cinco provincias de costa como parte de las “operaciones especiales” que adelantó el presidente Daniel Noboa hace unas semanas, para contener los altos índices de criminalidad del país.

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Las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas tendrán un toque de queda que empezó este domingo, 1 de noviembre, a las 00:00 horas hasta el próximo martes 10 de noviembre. En la práctica, la restricción comienza a la medianoche y termina a las 5:00 de la mañana.

Durante este horario, el decreto aprobado por Noboa suspende la libertad de tránsito en las cinco provincias, pero dispone de controles para las situaciones de necesidad o emergencia.

Además, ordena coordinar la continuidad de los servicios públicos, la administración de la Justicia y los sectores estratégicos para facilitar la movilidad del personal, vehículos y operaciones que atiendan emergencias.

Las siete provincias costeras de Ecuador son las que más tiempo llevan sujetas a las medidas de excepción que viene aplicando el Gobierno para contener los altos índices de criminalidad, con toques de queda y operaciones militares constantes.

Estas disposiciones vienen funcionando a medida que “la gente se siente más tranquila”, según explicó el mandatario hace una semanas, sosteniendo que gracias a estas restricciones ha caído un 40 % el número de delitos y han descendido las extorsiones.

Con esta, ya son cuatro los toque de queda que se han aplicado en lo que va de 2026 y llegará un mes después del que rigió en la provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que han concentrado casi de forma continua las restricciones de movimiento y los estados de excepción, que datan desde enero de 2024.

“Ante esta medida, la Policía Ecuador mantiene un despliegue operativo permanente, ejecutando controles, patrullajes preventivos y operativos focalizados en sectores estratégicos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la restricción de movilidad y garantizar el orden público”, señaló la institución en sus redes sociales.

*Con información de Europa Press