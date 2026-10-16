ECONOMÍA

Colombia y Venezuela buscan integración productiva e inversión extranjera en la frontera Norte de Santander-Táchira

El plan contempla estrategias para las Mipymes, el turismo y la energía.

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Redacción Economía
16 de octubre de 2026 a las 6:52 p. m.
La viceministra de Comercio Exterior, Sandra Carvajal, explicó que el plan del Ministerio de Comercio con Venezuela tiene tres ejes estratégicos.
La viceministra de Comercio Exterior, Sandra Carvajal, explicó que el plan del Ministerio de Comercio con Venezuela tiene tres ejes estratégicos. Foto: MinCIT - Cortesía Cámara Colombo Venezolana

Durante el IV Gran Encuentro de la Frontera – Visión Nueva Frontera 2026, organizado por la Cámara Colombo Venezolana, Colombia y Venezuela anunciaron una hoja de ruta orientada a transformar la frontera binacional en una zona de desarrollo económico, atracción de inversiones y generación de empleo duradero.

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El plan del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, presentado por la viceministra de Comercio Exterior, Sandra Carvajal Sáenz, contempla tres ejes estratégicos diseñados para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar el turismo y promover la complementariedad energética en el eje territorial Norte de Santander-Táchira.

En el eje de comercio exterior, ambas naciones buscarán profundizar el intercambio comercial bilateral, diversificar la oferta de bienes y servicios exportables y simplificar las operaciones informáticas y trámites de frontera, garantizando procesos más ágiles que amplíen las oportunidades para el tejido empresarial regional.

El segundo frente corresponde a la integración productiva. Colombia y Venezuela se comprometieron a desarrollar proyectos conjuntos en sectores clave como la industria manufacturera, la agroindustria y los servicios especializados.

Esta estrategia pone un énfasis central en los encadenamientos productivos regionales, permitiendo elaborar productos con mayor valor agregado para abastecer los mercados internos y proyectarse coordinadamente hacia terceros mercados internacionales.

Colombia y Venezuela buscan integración productiva e inversión extranjera
La hoja de ruta se anunció durante el IV Gran Encuentro de la Frontera – Visión Nueva Frontera 2026 Foto: MinCIT - Cortesía Cámara Colombo Venezolana

Así, la frontera entre Norte de Santander y Táchira se posiciona como el espacio geográfico prioritario para el asentamiento de nuevos emprendimientos e iniciativas industriales.

El tercer pilar estratégico está enfocado en la atracción de inversión extranjera directa (IED). Los países buscarán captar capitales internacionales estratégicos para acelerar el desarrollo fronterizo y respaldar el cumplimiento de la meta de crecimiento económico nacional de 6 % trazada dentro del programa Patria Milagro del gobierno de De La Espriella.

Adicionalmente, la agenda bilateral integra oportunidades concretas en dos sectores emergentes: turismo y energía. En materia turística, se proyecta estructurar una oferta binacional unificada que aproveche la cercanía geográfica, los paisajes naturales, la riqueza cultural y la conectividad histórica entre ambos países.

En el ámbito energético, se acordó explorar esquemas de complementariedad técnica mediante mesas de diálogo entre empresarios y autoridades, sujetas a la viabilidad de cada proyecto.

Ambos países enfatizaron en la necesidad de consolidar una relación económica basada en reglas claras, estabilidad y seguridad jurídica, condiciones indispensables para que los inversionistas puedan planear y crecer a largo plazo.