El ecosistema musical del Caribe colombiano atraviesa un período de fermento y reinvención en el que las fronteras de los géneros tradicionales continúan diluyéndose.

En ese contexto de mestizaje sonoro aparece Te Pienso, el más reciente sencillo producido por DJ Tra, una pieza visual y auditiva que convoca a varias de las voces más representativas de la escena regional actual: Luister La Voz, Héctor Nazza y Andy Alaska. Respaldado por el sello Disetti Music, el lanzamiento busca posicionarse como una muestra del alcance del pop urbano cuando se cruza con las raíces de la Costa.

La canción opera sobre una arquitectura rítmica compleja. DJ Tra logra entrelazar elementos de la champeta moderna y el afrobeats con la melancolía armónica del amapiano y los quiebres melódicos del pop y la salsa urbana. Esta mezcla de géneros le permite a cada uno de los colaboradores aportar su sello particular sin perder la cohesión de la propuesta.

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Luister La Voz aporta el matiz sentimental que ha caracterizado su carrera dentro del movimiento de la nueva champeta, mientras que Héctor Nazza y Andy Alaska inyectan la soltura métrica de la calle. El resultado es un diálogo orgánico entre la nostalgia lírica y una cadencia pensada para la pista de baile.

La producción de Te Pienso refleja además un fenómeno creciente en la industria del país: la descentralización de la producción musical. Durante años, la movida nacional tuvo sus epicentros en Bogotá y Medellín; sin embargo, propuestas como la de DJ Tra demuestran que el Caribe funciona como un laboratorio propio con dinámicas de distribución y consumo global. La propuesta visual del sencillo apela a la estética cotidiana del litoral, huyendo de las caricaturas folclóricas para mostrar un Caribe urbano, sofisticado y conectado con las corrientes internacionales de la música latina.

En un mercado saturado por fórmulas repetitivas dentro de la música urbana, la apuesta de DJ Tra y su equipo radica en la autenticidad del sonido local. Al integrar la tradición de los picós y la verbena con las técnicas de producción digital contemporáneas, Te Pienso confirma que el Caribe colombiano sigue siendo una de las canteras más fértiles e innovadoras del mapa musical de la región.

¿Quién es DJ Tra?

DJ Tra Foto: KMK Manager

Ricardo Morales, más conocido como DJ Tra, es un reconocido productor musical, ingeniero de sonido y ejecutivo de A&R colombiano. A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como un arquitecto sonoro fundamental en la escena urbana y tropical del país, colaborando con agrupaciones y artistas de la talla de ChocQuibTown, Zion, Cruzito y diversas figuras emergentes de la Costa Caribe. Su trabajo se caracteriza por tender puentes entre los ritmos autóctonos y la producción moderna de vanguardia.