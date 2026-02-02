Elecciones

Yunia Palacios presentará agenda legislativa para comunidades afrocolombianas

La candidata a la Cámara por la Circunscripción Especial Afro dio a conocer los proyectos de ley que impulsaría en el Congreso, enfocados en derechos, representación política y desarrollo territorial.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 3:17 a. m.
Yunia Palacios
Yunia Palacios

La candidata a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Afro, Yunia Palacios, presentó el paquete de proyectos de ley que promoverá en el Congreso de la República en caso de obtener una curul en las próximas elecciones. Su propuesta legislativa está orientada a la garantía de derechos de las comunidades afrocolombianas, la protección de las mujeres negras y el fortalecimiento de la representación política y el desarrollo territorial en zonas afectadas históricamente por el conflicto armado.

Uno de los ejes centrales de su agenda es la Ley de Derechos y Garantías para las Comunidades Afrocolombianas, iniciativa que propone la derogatoria de la Ley 70 de 1993 y la creación de un nuevo marco normativo aplicable en todo el territorio nacional. El proyecto busca reconocer y garantizar los derechos de estas comunidades, promover su desarrollo y bienestar, proteger su identidad cultural y territorial, y asegurar principios como la igualdad y la no discriminación, la autonomía y el autogobierno, así como la participación y la consulta efectiva en las decisiones que las afecten directamente.

Otra de las propuestas es la Ley Sankofa, orientada a la protección y el empoderamiento de las mujeres negras, adolescentes y niñas. La iniciativa parte del reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan estas poblaciones, asociadas a fenómenos como el racismo, la exclusión, la violencia de género y el desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado. El proyecto contempla la adopción de medidas integrales para garantizar el respeto de sus derechos humanos, considerando factores estructurales como la etnia y los niveles de pobreza.

En el ámbito de la representación política, Palacios plantea la creación de una curul afro en el Senado de la República, con la elección de dos senadores adicionales que representen a los pueblos y comunidades negras, bajo un esquema similar al de la circunscripción indígena vigente.

Asimismo, propone un proyecto de ley para la construcción de vías de acceso en territorios afro en situación de conflicto armado, con el objetivo de mejorar la seguridad, la movilidad y el acceso a servicios básicos, así como facilitar la comercialización de productos y ampliar la cobertura en salud y educación superior.

Palacios, representante del Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza – Coconebo, ha señalado que su aspiración al Congreso responde a la necesidad de una representación efectiva de las comunidades afrocolombianas en el Legislativo, con una agenda centrada en derechos, equidad y desarrollo territorial.

