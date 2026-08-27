El rap tendrá un nuevo espacio de encuentro en Colombia con la primera edición de MADE4RAP, un festival que llegará esta semana a Medellín y Bogotá con una propuesta que mezcla música, cultura y una iniciativa social.

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La primera cita será este viernes 28 de agosto en The Church, en Medellín, mientras que el sábado 29 de agosto el festival llegará al Royal Center de Bogotá.

El cartel reúne diferentes generaciones y propuestas de la escena nacional. Entre los artistas anunciados aparecen No Rules Clan, Granuja, Oblivion’s Mighty Trash, Rapp Gotti, N. Hardem, Luis7Lunes, Vic Deal, Mago Maat, Denzel L, Jackson e Isaac S.A.

La propuesta busca ir más allá de reunir a varios artistas sobre una misma tarima. MADE4RAP fue concebido como un espacio alrededor de la cultura del rap, con elementos como la palabra, la independencia, la colaboración y el encuentro entre quienes hacen parte de esta escena y sus seguidores.

Un festival que también tendrá un componente social

Esta primera edición tendrá además un propósito solidario. El festival se vinculó con One Inversión Social para apoyar procesos de reconstrucción de hogares de familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

Los asistentes tendrán varias posibilidades para aportar. Durante las jornadas se habilitarán donaciones económicas mediante un código QR y se venderá merchandising exclusivo creado para la iniciativa, cuyas ganancias, según los organizadores, serán donadas en su totalidad.

A esto se suma la participación de los artistas: quienes vendan su propio merchandising durante el festival destinarán una parte de las ganancias al proceso de reconstrucción.

De esta manera, los organizadores buscan que el encuentro alrededor del rap tenga un impacto que trascienda el escenario y permita canalizar recursos hacia las familias que actualmente enfrentan la recuperación de sus hogares.

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¿Dónde conseguir las entradas para MADE4RAP?

El festival será exclusivamente para mayores de 18 años. Las entradas para las dos fechas se encuentran disponibles a travé de Eticketablanca.

La programación promete sorpresas y sus organizadores esperan que, pese a que han pasado varias semanas tras el sismo, los colombianos sigan dándoles la mano a quienes más lo necesitan y qué mejor que hacerlo por medio de la música y el arte.