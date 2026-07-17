Primicia: revive el decreto que aumentó en un 23 % el salario mínimo; el Consejo de Estado revocó la suspensión provisional

SEMANA conoció en primicia que los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocaron la suspensión provisional que dejó sin efectos el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026, una decisión que fue adoptada por el presidente Gustavo Petro mediante un decreto.

En la sede electrónica del sistema judicial SAMAI apareció como decisión principal “revocar” dicha medida cautelar, luego de que se resolviera un recurso de súplica contra el auto que decretó dicha suspensión provisional del acto administrativo que expidió el Ejecutivo.

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En la anotación del sistema apareció: “Resuelve recurso de súplica contra el auto que decretó la medida cautelar de suspensión provisional. Documento firmado electrónicamente por Elizabeth Becerra, Jorge Portocarrero, Jorge Iván Duque y Juan Enrique Bedoya”. Por su parte, el magistrado Luis Eduardo Mesa salvó su voto.

Aunque el Consejo de Estado informó que dicho auto ya aparece firmado y que la decisión fue notificada por estado, el documento con los argumentos de fondo aún no ha sido publicado.

Sin embargo, con la decisión que revocó la suspensión provisional, recobraría vigencia el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025. Esto mantendría el aumento del salario mínimo en Colombia en el 23 %.

Aún falta conocer los argumentos de fondo que tuvieron en cuenta los magistrados de la Sección Segunda para revocar el auto que suspendió por más de un semestre los efectos del decreto. Cabe recordar que, en febrero de este año, el magistrado Juan Camilo Morales ordenó suspender dicho acto y expedir uno nuevo mientras se tomaba una decisión de fondo.

Imagen referencia de los magistrados que integran el Consejo de Estado. Foto: Consejo de Estado

Ese nuevo decreto debía considerar los criterios legales y constitucionales vigentes, como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República, la productividad certificada oficialmente, la inflación real del año anterior y otros cálculos económicos que permitirían establecer el porcentaje de aumento del salario mínimo en Colombia.

El Consejo de Estado deberá exponer los argumentos correspondientes sobre esta decisión, que devolvió la vigencia al decreto expedido inicialmente por el Gobierno Petro para aumentar en un 23 % el salario mínimo en Colombia.