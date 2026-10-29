Luego de la radicación del proyecto de Ley de Rescate Económico ante la Cámara de Representantes este jueves, 29 de octubre, diferentes congresistas reaccionaron a los posibles alcances que tendría esta medida para los colombianos.

La senadora María Clara Posada, advirtió que no apoyará el aumento de impuestos.

“La clase media siempre termina pagando los platos rotos del derroche del Estado. Las familias no aguantan un impuesto más y esta Ley les mete la mano en el bolsillo de forma descarada. Votaré en contra de cualquier medida que aumente su carga”, dijo la senadora en su cuenta de X.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló a los medios de comunicación luego de la radicación que “los colombianos no aguantan un impuesto más”. Por esto explicó que el proyecto debe revisarse “con calma y detenimiento”.

Además, afirmó que, personalmente, no aprobará iniciativas que impliquen “más gasto para el bolsillo de los colombianos”.

Dijo también que en su papel como dirigente del Senado garantizará “un debate amplio, plural y con plenas garantías para todos los sectores durante la discusión y votación del proyecto”.

Asimismo, la representante a la Cámara, Isabel Vera, criticó uno de los artículos del proyecto, señalando que facultaría al Estado con funciones “autoritarias”. Se refiere al artículo que facultaría al Gobierno a suprimir entidades durante seis meses.

“Con el cuento de la ‘eficiencia’, lo que realmente buscan es poder absoluto para desmantelar las instituciones que garantizan los derechos sociales de la gente”, dijo Vera en X.

El representante Daniel Briceño indicó que aunque la apuesta del Ejecutivo con este proyecto es “muy importante”, haría falta aún más recorte por parte del Estado.

“Es clara la intención de apretarse el cinturón, pero aún falta un plan de recorte a la UNP y a los lujos en esquemas de seguridad de muchos políticos y funcionarios”, sostuvo Briceño a través de su cuenta de X.

Además, en la misma línea de la senadora Posada, alertó de un posible impacto a la clase media.

“Preocupan varias disposiciones tributarias que afectan directamente a la clase media del país, a los independientes, entre ellas modificaciones al IVA, al impuesto de renta a personas naturales y los parafiscales”, expresó Briceño.

En contraste, el senador del Centro Democrático, Christian Garcés, celebró el anuncio.

“Respaldamos la reducción del gasto ineficiente, las facultades al presidente para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades, la reducción de la tarifa del impuesto de renta a las sociedades y los artículos que beneficien la reactivación económica de los territorios, protejan el empleo y garanticen la productividad”, dijo Garcés a través de su cuenta de X.

Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas, quien fue parte de la conversación pública semanas posteriores a la radicación del proyecto, también celebró el anuncio.

“Seguramente habrá aspectos de la ley que suscitarán controversia, debate, en los que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Bienvenido a esa conversación, pero en el agregado, en su conjunto, la idea de recortar el gasto en $40 billones y buscar mejorar la recaudación es una idea que merece respaldo”, dijo Cárdenas.