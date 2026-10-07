MinCultura entregó primer diagnóstico de la escultura de la Paloma de la Paz, de Fernando Botero, tras sufrir una caída: “Tendrá que ser intervenida”

Luego de que el país conociera que la escultura de bronce de la Paloma de la Paz, del maestro colombiano Fernando Botero, terminó en el suelo, en el Museo Nacional en Bogotá, porque uno de los visitantes la dejó caer por acidente tras tomarse una fotografía, el Ministerio de Cultura confirmó que sometió a la obra a una rigurosa evaluación.

A través de un comunicado de prensa, la entidad precisó que “una de las visitantes del museo se recostó sobre el pedestal donde se encontraba la escultura para tomarse una fotografía de recuerdo de su visita y, aunque la pieza contaba con sus respectivos soportes de sujeción en dos puntos de la base para evitar su deslizamiento, la derribó sin intención”.

Afortunadamente, se lee en el comunicado, “tanto la escultura como el resto de los visitantes salieron ilesos, pero la escultura cayó sobre su lateral izquierdo en una ​rejilla de hierro ubicada en el segundo piso del Museo".

Según una primera evaluación, realizada justo después del incidente, “la Paloma de la Paz se encuentra estable, gracias a su estructura y materialidad resistente (fundida en bronce). Sin embargo, el Área de Conservación del Museo Nacional de Colombia realizó un diagnóstico más profundo, en el que se evidenciaron rayones y abrasiones con ​pérdida de capa pictórica en zonas como la cabeza, la cola, las alas y la base. El principal deterioro corresponde a abolladuras en el metal, producto del impacto en diferentes puntos de la escultura,​ especialmente en el pico".

La pieza- añadió el Museo a través del Ministerio- tendrá que ser intervenida por un profesional en conservación y restauración de bienes muebles.

“La Unidad Administrativa Especial (UAE) Museo Nacional de Colombia cuenta con un protocolo general ante incidentes que afecten a obras o piezas patrimoniales en las salas de exposición temporales o permanentes, aplicable en los 5 museos de Bogotá y los 9 museos regionales que la conforman. En este caso, dicho protocolo fue activado​ para garantizar la seguridad del público y de nuestras colecciones“, precisó la entidad.