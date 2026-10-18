Sindicato de Asmet Salud EPS envió carta a Abelardo De La Espriella y anunció decisión para este lunes

El Sindicato de Trabajadores de Asmet Salud EPS hizo un llamado urgente al presidente Abelardo De La Espriella para que intervenga ante la crisis financiera que atraviesa la entidad. La organización expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la continuidad de los servicios de salud y pidió adoptar medidas para proteger tanto a los usuarios como al personal.

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A través de una carta pública, alertó sobre las dificultades económicas de la entidad, en particular por los embargos que afectan sus recursos y que, según advirtió, podrían tener consecuencias en la prestación de los servicios.

“Hoy levantamos nuestra voz con profunda preocupación, pero también con la esperanza de que este llamado sea escuchado antes de que las consecuencias de la crisis resulten irreversibles”, señaló.

Ante este panorama, solicitó a entidades como los ministerios de Salud y del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría y la Contraloría revisar jurídicamente los procesos en curso. El objetivo es identificar los recursos comprometidos y determinar si existen mecanismos legales para solicitar el levantamiento o la modificación de las medidas que afectan las finanzas de la EPS.

“Desde el Sindicato de Trabajadores de Asmet Salud EPS S.A.S., SINDISALUD-ASMET, acudimos públicamente a las más altas autoridades del país para solicitar una intervención institucional urgente, coordinada y efectiva frente a la grave situación que atraviesa nuestra entidad”, puntualizaron.

Carta de el Sindicato de Trabajadores de Asmet Salud EPS. Foto: SINDISALUD - ASMET

Entre las peticiones también figura la publicación de un informe que dé cuenta de los resultados de la intervención, la evolución financiera de Asmet Salud y las medidas adoptadas para enfrentar los riesgos que podrían comprometer su funcionamiento.

El sindicato, además, pidió establecer un plan que permita garantizar la continuidad de los servicios de salud y atender las obligaciones laborales pendientes. Para ello, considera necesario fijar compromisos, responsables y plazos concretos, así como implementar mecanismos de seguimiento que permitan conocer los avances y mantener informados a los trabajadores y usuarios.

En medio de estas preocupaciones, la organización anunció que este lunes, 19 de octubre, los trabajadores de Asmet Salud volverán a manifestarse pacíficamente para llamar la atención sobre la crisis de la entidad.

Carta de el Sindicato de Trabajadores de Asmet Salud EPS. Foto: SINDISALUD - ASMET

El sindicato aclaró que las movilizaciones no buscan generar dificultades adicionales a los usuarios, sino visibilizar una situación que, a su juicio, requiere soluciones urgentes. En la carta, también advirtió sobre la incertidumbre que enfrentan los trabajadores y señaló que esta no puede seguir siendo la respuesta para quienes participan diariamente en la operación de la EPS.

“Protestamos porque la incertidumbre no puede seguir siendo la respuesta para quienes sostienen diariamente la operación”, expresó en el documento.

A su juicio, todavía es posible adoptar medidas para enfrentar las dificultades financieras, proteger los recursos destinados a la salud y evitar que la crisis tenga consecuencias más graves.