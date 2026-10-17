Bajan hasta los -2 °C: estos son los pueblos más fríos de Colombia y así puede llegar desde Bogotá

Colombia es un país de constantes cambios climáticos. Mientras algunas regiones se caracterizan por sus altas temperaturas, en otras el frío se convierte en el protagonista, con madrugadas bajo cero, paisajes cubiertos de neblina y montañas que atraen a quienes disfrutan de los destinos naturales.

El rincón de Boyacá donde puede hacer ‘surf en el aire’ y emocionantes desafíos extremos a metros de altura sobre un cañón

En departamentos como Boyacá y Santander se encuentran algunos de los lugares más fríos del país, donde las temperaturas pueden descender hasta los menos dos grados.

Estos destinos son ideales para quienes buscan cambiar el calor por bebidas calientes, ropa abrigada y caminatas entre montañas, páramos y paisajes llenos de biodiversidad.

Entre los lugares que se destacan están Güicán de la Sierra y El Cocuy, en Boyacá; Berlín, en Santander, y Monguí, también en territorio boyacense. Cada uno ofrece experiencias diferentes y alternativas para llegar en carro particular o transporte público.

Este es uno de los pueblos más lindos de Boyacá y patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

Güicán de la Sierra y El Cocuy son dos referentes para los amantes de las montañas. En esta zona, las temperaturas suelen estar entre los cuatro y los 12 grados, aunque durante la madrugada pueden caer por debajo de cero.

Además del ambiente frío, estos municipios son conocidos por su cercanía al Parque Nacional Natural El Cocuy, donde se encuentran imponentes picos como el Ritacuba Blanco y el Púlpito del Diablo.

Para llegar desde Bogotá, se puede tomar un bus nocturno en las terminales de Salitre o del Norte. El recorrido dura aproximadamente entre nueve y once horas.

Desde Tunja, el viaje puede tardar entre siete y ocho horas, mientras que desde Duitama, alrededor de cinco a seis horas.

Tunja es una ciudad colonial e hist´roica imperdible en un viaje por Boyacá. Foto: Getty Images

Otro destino es Berlín, corregimiento del municipio de Tona, en Santander. Allí, las temperaturas pueden variar entre los dos y diez grados, con heladas nocturnas que llegan a los menos dos grados.

Uno de sus principales atractivos es el páramo de Santurbán, reconocido por sus frailejones y lagunas altoandinas.

Desde Bucaramanga, el trayecto es de unos 72 kilómetros y puede tardar cerca de dos horas y media en carro. También es posible tomar un bus hacia Pamplona o Cúcuta y solicitar el descenso en Berlín.

El destino de Boyacá donde la carne asada y la gallina son una delicia, un destino con tradición artesanal e historia

Por su parte, Monguí combina el frío con arquitectura colonial, tradición artesanal y turismo de aventura. Sus temperaturas rondan entre los seis y los doce grados. Desde Bogotá, se puede viajar en bus hasta Sogamoso y continuar en transporte local durante menos de una hora.

Antes de emprender el recorrido, conviene revisar el estado de las vías, los horarios de transporte y las condiciones climáticas, especialmente si se planean caminatas por zonas de alta montaña.