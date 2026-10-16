El rincón de Boyacá donde puede hacer ‘surf en el aire’ y emocionantes desafíos extremos a metros de altura sobre un cañón

A pocas horas de Bogotá, Boyacá tiene un destino ideal para quienes buscan salir de la rutina y poner a prueba sus nervios. Se trata de Santa Sofía, un municipio cercano a Villa de Leyva que se ha convertido en una opción para disfrutar del turismo de aventura, con puentes colgantes, recorridos aéreos y obstáculos a varios metros del suelo.

El departamento colombiano que fue reconocido como el mejor destino turístico regional de Sudamérica en los World Travel Awards

A unos 30 minutos de Villa de Leyva se encuentra el Paso del Ángel, un parque que reúne diferentes desafíos entre cañones, quebradas y paisajes naturales. Su propuesta está pensada para los visitantes que disfrutan las experiencias extremas y quieren vivir una jornada llena de adrenalina sin alejarse demasiado de Bogotá.

Entre sus atracciones más llamativas está Surf en el Aire, una experiencia que permite deslizarse sobre una tabla suspendida sobre el cañón del río Moniquirá. Antes de llegar a este recorrido, los participantes deben superar un circuito de obstáculos de 98 metros de largo, ubicado a unos 70 metros de altura.

El trayecto incluye 11 desafíos, entre ellos aros flotantes, trapecios suspendidos, puentes, túneles aéreos y estructuras que ponen a prueba el equilibrio.

Después de completar el circuito, llega el momento de deslizarse por un recorrido de 116 metros a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora.

Pero esta no es la única experiencia que ofrece el Paso del Ángel. El parque cuenta con 34 desafíos, entre los que se destacan el Puente de Cristal, una estructura de apenas 35 centímetros de ancho, y las Bicis por las Nubes, que permiten recorrer un tramo a unos 60 metros de altura mientras se contempla el paisaje.

También cuenta con otras atracciones para aquellos viajeros que quieren superar sus propios límites.

A unos cinco kilómetros se encuentra otra alternativa para los amantes de la naturaleza: el Ecoparque El Hayal. Este lugar ofrece una experiencia diferente, rodeada de bosques andinos, flora y fauna, con seis actividades para explorar el entorno desde las alturas.

Entre sus principales atractivos están el Sendero Aéreo, que incluye un puente tibetano destacado entre los reconocidos de Latinoamérica, y la Escalera al Cielo, promocionada como la más larga del mundo.

Ambos parques pueden visitarse de lunes a domingo, entre las 9:00 a. m. y las 4:30 p. m., por lo que es posible organizar una escapada de aventura durante el fin de semana.

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Para llegar desde Villa de Leyva, se debe tomar la vía hacia Santa Sofía y seguir el desvío hacia la vereda Guatoque, donde está el Paso del Ángel, ubicado a unos 20 kilómetros del municipio turístico.

Para visitar El Hayal, el recorrido continúa aproximadamente cinco kilómetros más hacia la vereda Salitrillo, por la vía a Gachantivá.