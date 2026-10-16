Estos son los 11 hoteles de Colombia incluidos en la Guía Michelin

Once hoteles del país fueron distinguidos con las Llaves Michelin en la selección 2026, un reconocimiento que resalta la excelencia de estos alojamientos y fortalece la visibilidad de Colombia entre los viajeros internacionales.

De acuerdo con ProColombia, la selección reconoció a tres establecimientos con la categoría de dos llaves y a ocho con la categoría de una llave.

“El diseño, la calidad del servicio y la identidad de cada hotel hacen parte de una evaluación que pone en valor la experiencia completa del huésped y su conexión con el destino”, subrayó.

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Cuatro nuevos reconocimientos y un ascenso de categoría

El Hotel Casa San Agustín, en Cartagena, ascendió de una a dos llaves. Con este resultado, se suma a Casa Pestagua, también en la ciudad amurallada, y a Cannúa Lodge, en Marinilla, Antioquia, que conservan sus dos llaves, categoría que distingue una estancia excepcional.

A su vez, Four Seasons Hotel Bogotá, Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá, Cinco Quintas Hotel Boutique, en Cartagena, y Four Seasons Cartagena recibieron su primera Llave Michelin en 2026.

Four Seasons Hotel and Residences Cartagena. Foto: Cortesía Four Seasons - API

Cinco Quintas Hotel Boutique, que ya figuraba en la guía en 2025 sin Llave, funciona en una casa colonial restaurada del centro histórico de Cartagena, donde combina arquitectura patrimonial con diseño contemporáneo. Las otras tres nuevas distinciones corresponden a establecimientos de Four Seasons; la reseña de su hotel en Bogotá destaca sus interiores contemporáneos y su estilo sobrio.

Samuel Bluman, presidente de ProColombia, destacó que la presencia de estos 11 hoteles en la guía permite mostrar al mundo la amplitud y variedad de la oferta hotelera del país.

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“Desde ProColombia, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, seguiremos acompañando a los hoteleros para que más viajeros internacionales conozcan Colombia”, señaló.

¿Qué premia la Guía Michelin?

La Guía Michelin recomienda hoteles desde hace más de un siglo. En 2024 introdujo las llaves, el equivalente hotelero de sus estrellas para restaurantes, con el objetivo de destacar alojamientos que ofrecen experiencias especialmente memorables en distintas categorías y rangos de precios.

La clasificación comprende tres niveles: una llave reconoce una estancia muy especial; dos llaves, una estancia excepcional, y tres llaves, una estancia extraordinaria, la máxima distinción.

La selección se realiza mediante visitas anónimas e independientes de inspectores que evalúan cinco criterios universales: excelencia en arquitectura y diseño interior; calidad y consistencia del servicio; personalidad y carácter del establecimiento; relación calidad-precio y contribución significativa al entorno.

Además de los hoteles con llave, el catálogo editorial de la guía incluye 40 alojamientos colombianos recomendados sin esta distinción, ubicados en Cartagena, Bogotá, Medellín, Guatapé, Armenia, Bahía Solano, Barichara, Cali y Palomino.