Colombia cuenta con una amplia oferta de destinos mágicos y encantadores que vale la pena conocer en algún momento de la vida. En su territorio existen numerosas islas que son un verdadero paraíso en el que es posible tener un viaje único, lejos de las grandes multitudes.

A algunas de ellas se puede llegar por vía aérea, como es el caso de San Andrés y Providencia, pero a muchas de ellas no es posible acceder ni siquiera por carretera y se debe llegar en lancha. Estos son tres de esos encantadores destinos.

Isla Múcura

Otra de las encantadoras islas para no perderse en el Caribe colombiano es Múcura, que está ubicada en el archipiélago de San Bernardo y es considerada como un paraíso natural que está a dos horas en lancha desde la Heroica.

El portal Travelgrafía indica que este lugar destaca por su amplia biodiversidad marina, lo que lo convierte en un destino favorable para descansar, desconectarse del día a día y bucear entre arrecifes de coral.

Isla Múcura es un lugar para deleitarse en un plan de vacaciones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para llegar hasta allí se puede ir desde Cartagena o Tolú. Desde cualquiera de estos dos puntos, es posible tomar una lancha. En el primer caso, la persona debe ir al Muelle de La Bodeguita y tomar una lancha en un recorrido que dura unas dos horas. Si se sale desde Tolú, una de las recomendaciones es ir por la mañana al malecón del pueblo para conseguir transporte en lancha. El viaje tiene una duración de 45 minutos.

Isla Grande

Este paradisíaco destino se encuentra a aproximadamente una hora en lancha desde Cartagena, en la costa norte del Caribe colombiano. Esta isla hace parte del archipiélago de las Islas del Rosario, dentro del Parque Nacional Natural Corales del Rosario.

Es un mágico lugar para disfrutar de playas de arena blanca y aguas color turquesa. De igual forma, quienes llegan hasta allí tienen la posibilidad de explorar la isla en kayak y navegar por sus lagunas interiores. Es un recorrido a través de bosques de manglares, donde es posible ver especies nativas como el mangle negro, blanco y rojo.

Una de las mejores cosas para hacer en Isla Grande es salir en la noche en kayak, en busca del plancton bioluminiscente. Estos diminutos microorganismos, presentes en el mar y en algunas lagunas de agua dulce, se iluminan al ser tocados, creando un espectáculo mágico.

Para llegar desde Cartagena, se debe tomar una lancha en el Muelle de La Bodeguita, que queda a 10 minutos caminando de la Ciudad Amurallada. Es importante estar en el muelle antes de las 8:00 a.m., ya que los cupos son limitados.

Santa Cruz Del Islote. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

Santa Cruz del Islote

Este es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, pues en una hectárea habitan unas mil personas. Santa Cruz del Islote se caracteriza porque sus calles son estrechas, las casas están pintadas de colores vivos y su cancha de fútbol no mide más de 15 metros de largo por 6 metros de ancho, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Por tratarse de un lugar tan pequeño, los viajeros no tienen muchas actividades que realizar; sin embargo, son cientos los turistas que cada año llegan a este lugar con el fin de conocer sus particularidades.