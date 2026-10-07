Denuncian puerta giratoria en la JEP para atornillarse en los cargos directivos de la entidad

A la falta de resultados, la millonaria chequera sin auditoría y la revictimización, ahora se suma una denuncia en contra de la Justicia Especial para la Paz (JEP), esta vez por lo que consideran la puerta giratoria en esa jurisdicción: una forma de atornillarse en los cargos de mayor relevancia en la entidad.

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Sigifredo López, víctima de las Farc, llegó a Bogotá para recibir las denuncias hechas desde el interior de la JEP para advertir cómo funcionarios de cargos directivos aseguran su permanencia en la entidad gracias a recomendaciones o la contratación de personas que podrían extender su permanencia en los cargos.

“Creo y ojalá yo esté equivocado, que se debe al ‘yo te elijo, tú me eliges’. El señor formó parte de una comité de la ONU que eligen los magistrados y ahora los magistrados lo eligen a él y lo reeligen periódicamente y los resultados de unos, muy pocos en sentencias o fallos de la justicia y el otro despilfarro de los recursos públicos”, señaló Sigifredo López.

La denuncia en poder del exdiputado del Valle señala de manera puntual a un funcionario que tiene bajo su responsabilidad la contratación de la entidad y que estuvo vinculado a organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos y que le facilitó su entrada a la JEP.

El problema, de acuerdo con López, es la coyuntura en la que se empiezan a conocer más denuncias, una discusión sobre los recursos invertidos en esta jurisdicción, más de 4 billones de pesos en una justicia que no cumplió con la propuesta inicial de su creación: verdad, justicia y reparación.

Incluso se conoció una nueva denuncia por la contratación en la entidad. Un millonario contrato que, supuestamente, firmó la JEP con una persona condenada por corrupción y con una inhabilidad para contratar con el Estado, pero aun así se convirtió en contratista de esa jurisdicción.

“Una burla a las comunidades indígenas, afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras de todo el país; y una malversación de miles de millones de pesos, injustificadamente utilizados en actividades que no guardan relación con el proceso de expedición, tanto de la Ley 1922 del 18 de julio de 2018, como del Acuerdo del Órgano de Gobierno de la JEP 001 del 9 de marzo de 2018”, señala la denuncia que llegó a víctimas de las Farc.

Víctimas de las Farc le piden a la Fiscalía y la Procuraduría adelantar las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de quienes firmaron esos contratos y estarían comprometidos en lo que advierten es una puerta giratoria al interior de la entidad.