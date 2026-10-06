“Desastre total”: el general (r) Luis Mendieta arremetió contra la JEP y su cercanía con Timochenko.

Las víctimas de las Farc no paran de criticar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su cercanía con Rodrigo Londoño, Timochenko.

Esta vez, quien lanzó duros cuestionamientos fue el general retirado de la Policía, Luis Mendieta, víctima de secuestro de las Farc. En diálogo con SEMANA, dijo que la JEP es un desastre y fracaso total.

“Vemos complacencia y camaradería entre los integrantes de las Farc y los integrantes de la JEP. Por supuesto que en nosotros produce rechazo y sobre todo esas declaraciones de Timochenko con sonrisa y la burla y el vocabulario expresado, pues es una revictimización”, dijo el general Mendieta.

Así mismo indicó que: “Un desastre total porque no hubo ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni garantía de no repetición. Nosotros fuimos críticos desde el comienzo a raíz de que no se permitió a representantes de las víctimas participar en la JEP”.

La JEP en el ojo del huracán. Foto: Guillermo Torres Reina / Colprensa

“Allí únicamente se tuvo en cuenta a una parte, a los victimarios, y las víctimas fuimos excluidas, pero decisiones de fondo, ninguna actuación por parte de la JEP”, señaló el general Mendieta.

Desde varios sectores políticos han pedido el fin de la Jurisdicción Especial para la Paz, al considerar que excedió sus competencias, el excesivo gasto de dinero y los cuestionables resultados entregados en sentencias, entre otros.

En medio del debate nacional sobre la JEP, dicha jurisdicción alertó por un recorte de 170.000 millones de pesos que terminaría afectando su funcionamiento.

La advertencia se produce de cara al segundo debate del proyecto de presupuesto. La JEP explicó que los $821.803 millones representaban una reducción de $125.839 millones frente a los $947.642 millones solicitados originalmente.

El general (r) Luis Mendieta, lazó duras criticas contra la JEP. Foto: Guillermo Torres

La jurisdicción advierte que el recorte tendría efectos directos sobre el acceso a la justicia de las víctimas. La disminución en inversión reduciría los recursos disponibles de $174.119 millones a $34.119 millones, lo que limitaría la realización de audiencias y diligencias en los territorios donde ocurrieron los crímenes, así como la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial.