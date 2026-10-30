Durante muchos años, internet fue la principal herramienta para buscar y comprar productos, comparar precios, contratar servicios o conocer más sobre una empresa. Aunque sigue siendo una herramienta fundamental para todas estas tareas, la llegada de la inteligencia artificial ha cambiado estos hábitos, pues cada vez más personas usan plataformas como ChatGPT o Gemini para tomar decisiones.

Esta transformación del mundo digital también ha generado nuevos desafíos para las empresas, que además de posicionarse en los buscadores tradicionales, ahora deben trabajar para que sus productos y servicios aparezcan en las respuestas que ofrecen las plataformas de IA.

Para lograrlo, las agencias de marketing digital se han convertido en aliadas fundamentales de las compañías, a las que hacen visibles, ayudan para atraer nuevos clientes y aumentar sus ventas. Sin embargo, ante la amplia oferta de agencias que existe en Colombia, es importante conocer la experiencia, los servicios y las herramientas que ofrece cada una antes de elegir.

Por ejemplo, AMD Agencia de Marketing Digital, una de las más reconocidas del país, cuenta con más de 20 años de trayectoria y trabaja con clientes en Colombia, Estados Unidos y América Latina, a los cuales ofrece servicios de SEO, desarrollo web, desarrollo de software, publicidad en Google, manejo de redes sociales y growth marketing alrededor de unos objetivos comerciales establecidos.

Este trabajo se apoya en CriterIA, una metodología propia que combina la experiencia de sus especialistas con herramientas de IA para diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de cada negocio, lo cual, a diferencia de las recomendaciones generales que puede ofrecer una plataforma de inteligencia artificial, parte de un análisis detallado de cada empresa.

Según la compañía, cualquier gerente podría armar un plan con un asistente de IA; sin embargo, el equipo de AMD investiga sobre el modelo de negocio, los clientes que le interesan, la competencia y mercados donde la empresa quiere crecer. Con esa información completa la IA trabaja sobre un caso real y la estrategia sale a la medida, lejos de un plan genérico.

“Los resultados obtenidos permiten identificar oportunidades y ajustar las campañas de acuerdo con los objetivos comerciales de cada cliente”, señalaron desde AMD, que explica que, principalmente, una agencia de marketing digital conecta la estrategia de una empresa con los canales donde la encuentran sus clientes: sitio web, buscadores, publicidad, redes sociales y medición.

Las claves para elegir

Encontrar la mejor agencia de marketing digital en Colombia no se resuelve con el portafolio más largo ni con la tarifa más baja. “Se resuelve con un negocio claro, preguntas precisas y una agencia que primero entiende a la empresa y luego muestra su método en Google y la IA”, destacaron desde AMD.

Por eso, el primer criterio a tener en cuenta es la claridad del propio negocio, pues una empresa que sabe qué quiere resolver, ya sea generar oportunidades, entrar a otro mercado o depender menos de la pauta, compara propuestas con una vara común y no únicamente por el precio, que depende de factores como cuántos frentes atiende la propuesta, cuántos mercados cubre y qué tan avanzada está la presencia digital de la empresa al empezar.

El segundo criterio es el método, señala la empresa, por lo que conviene entender cómo la agencia prioriza las búsquedas, audita el sitio, decide qué contenido producir, qué parte hace la IA y cuál revisa una persona, algo que conviene pedir con detalle al evaluar una Agencia SEO; adicionalmente, la propiedad de los activos es otro tema fundamental, ya que el sitio, el contenido y las cuentas publicitarias deben quedar a nombre de la empresa, para que su continuidad no dependa de la relación con el proveedor.

Para armar una lista corta, desde AMD recomiendan apoyarse en directorios especializados como Clutch, Sortlist y AdWorld Latam, que reúnen y clasifican a las mejores agencias de marketing digital por servicio, país y opiniones de sus clientes. Son un punto de partida útil, siempre que la lectura vaya más allá del orden en que aparecen, pues en estas plataformas los perfiles destacados pueden figurar primero.

De igual manera, se recomienda revisar en cada perfil la reputación en Google, la calidad de las reseñas, la trayectoria, las redes sociales, las certificaciones y asegurarse de que cuenta con un portal web de calidad.

Del SEO al GEO

Aunque el SEO (optimización para motores de búsqueda) sigue siendo una herramienta muy importante para el posicionamiento digital, ya que prepara el sitio para que Google lo rastree, lo entienda y lo muestre, desde AMD explica que el GEO (optimización para motores generativos) ordena la información de la marca para que un asistente de IA pueda entenderla y citarla.

“Ambos parten de la misma base: un sitio rápido y rastreable, páginas de servicio que respondan dudas reales y datos de la empresa coherentes en todas las fuentes públicas. Sin esa base, ninguna campaña sostiene la visibilidad en el tiempo”, explican y resaltan, además, que los resultados de este tipo de estrategias van llegando por etapas.

Primero aparecen los avances operativos, como un sitio corregido o páginas nuevas indexadas. Luego llegan las señales de visibilidad y, más adelante, los efectos comerciales. Además, el tráfico, las impresiones y las interacciones explican la distribución de un mensaje, pero quedan cortos si no se conectan con oportunidades, ventas o retención. La misma vara aplica al sitio: un buen diseño de páginas web profesionales se mide por las solicitudes que genera y no por cómo luce.

En este escenario, como agencia de marketing, AMD destaca que el éxito de una estrategia de marketing digital no depende únicamente de aparecer en los buscadores o en las respuestas de la inteligencia artificial, sino de convertir esa visibilidad en oportunidades comerciales y resultados medibles para las empresas.

*Contenido elaborado con el apoyo de AMD Agencia de Marketing Digital