Más de 400.000 puestos en el Estado se registraron en mayo del 2026, tras informe del desempleo del Dane

En la mañana de este 30 de junio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó un nuevo informe del mercado laboral con corte al mes de mayo del 2026. La cifra demostró la continuidad en la tendencia bajista, ubicándose en un 8%, que es la más baja registrada desde hace 25 años para el mes de mayo.

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Esta cifra implica una reducción del 1% en el desempleo si se compara con la registrada el año pasado. Uno de los datos que más llamaron la atención fue el comportamiento del desempleo en las mujeres, detallando que la desocupación femenina este mes fue de 9,9%.

Cerca de 956.000 personas ingresaron a la población ocupada en el último año. Administración pública, educación y salud lideraron la creación de empleo. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Uno de los puntos que muchos revisan con el informe es el que detalla cuáles son las ramas de actividades económicas que más jalonaron la cifra. Estos son los números desagregados en el informe.

Es importante detallar que para este mes aumentó cerca de 956.000 personas la población ocupada, llegando a 24,5 millones de colombianos ocupados. La rama que ganó más puestos de trabajo fue la de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 405.000 puestos adicionales y una contribución de 1,7 puntos porcentuales.

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Seguido a esta se ubicó la de industrias manufactureras, con 218.000 puestos adicionales, lo que significó un 0,9 %. En el tercer lugar está el sector de actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con unos 143.000 puestos adicionales, lo que significan 0,6 puntos porcentuales.

Las industrias manufactureras y las actividades profesionales estuvieron entre los sectores que más generaron nuevos puestos de trabajo durante mayo. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

En cuarto lugar está el de alojamiento y servicios de comida, con 115.000 puestos adicionales, un 0,5 en contribución de puntos porcentuales. El quinto lugar lo completa el comercio y reparación de vehículos, con 74.000 puestos y 0,3 puntos en la contribución.

Si se detalla el contraste de los sectores que perdieron puestos, el de transporte y almacenamiento fue el que más perdió puestos con 44.000 trabajos menos, seguido por el de información y comunicaciones, con 39.000 puestos menos.

En tercer lugar se ubicó agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 37.000 puestos menos y el de actividades inmobiliarias con 26.000 puestos menos. El quinto lugar lo completa actividades financieras y de seguros, con 15.000 puestos menos.

Mientras varios sectores impulsaron el empleo, transporte, información y comunicaciones, agricultura y actividades financieras registraron pérdidas de puestos de trabajo. Foto: Cortesía SENA Risaralda