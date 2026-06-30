Desempleo

Desempleo en Colombia en mayo de 2026 fue de un 8 %, según el Dane

La directora de la entidad, Piedad Urdinola, presentó los resultados.

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Redacción Economía
30 de junio de 2026 a las 10:18 a. m.
Piedad Urdinola, Directora del Dane.
Piedad Urdinola, Directora del Dane. Foto: COLPRENSA

El desempleo en Colombia en mayo siguió bajando y se ubicó en un 8 %, según la directora del Dane, Piedad Urdinola, quien presentó los resultados del indicador.

La cifra implica un 1 % por debajo del mismo periodo de 2025. Entretanto, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa fue de un 8,5 %, inferior al 9 % registrado un año atrás.

En abril, el desempleo había sido de un 8,8 %.

Mujeres, más ocupadas

En el informe se evidencia que a nivel nacional, la situación laboral de la mujer mejoró. La tasa de desocupación femenina fue de un 9,9 % en mayo, mientras que la de los hombres se situó en un 6,6 %, manteniéndose así una diferencia de un 3,3 % entre géneros.

Mujer trabajando
Las mujeres están encontrando más oportunidad laboral. Foto: Getty Images

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