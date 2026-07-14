Invima prende las alarmas por popular crema para peinar que usan muchos en Colombia: pide suspender su uso

Hace algunas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos elevó una alerta sanitaria por cuenta de un reconocido producto que utilizan muchos colombianos para el cuidado de su cabello. Se trata de la Crema para Peinar Leche de Coco Pal Pelo, con células madre.

El Invima recomendó no utilizar este jabón facial promocionado en redes sociales

El producto, que viene en presentación de 250 mililitros, despertó las alertas de la entidad, esto dada una evidencia en la alteración de la calidad microbiológica por resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, encontrándose por encima del límite máximo de aceptabilidad establecido para este tipo de productos cosméticos en la Resolución 2120 de 2019.

La autoridad sanitaria recomendó suspender de inmediato el uso del producto mientras avanza el proceso de retiro en todo el país. Foto: Invima

Tras esta situación, el Invima aseguró que se debía realizar el retiro del mercado del producto: CREMA DE PEINAR LECHE DE COCO PARA EL PELO CON CÉLULAS MADRE con NSOC89337-18CO del lote 2208-124 en todo el país.

Invima recomendó no consumir esta marca de agua embotellada tras detectar irregularidades en su registro sanitario

La entidad aseguró a la comunidad que si está utilizando el producto mencionado anteriormente, es importante que suspenda el uso de inmediato, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

“Si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice el producto, informe de manera inmediata al Invima o a entes territoriales de salud. De otro lado, si ha presentado algún evento no esperado asociado a la aplicación de este producto, repórtelo a través de la página web del Invima”, precisó.

El Invima pidió a distribuidores y comercializadores abstenerse de vender el lote afectado para evitar sanciones sanitarias. Foto: Getty Images

Finalmente, el Invima envió un mensaje a establecimientos, titulares, distribuidores y comercializadores, asegurando que es importante que se abstengan de distribuir y comercializar el producto alterado identificado, so pena de ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad y de los procesos sancionatorios a que haya lugar.

También hizo una invitación a secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, para que tomen medidas como la realización de actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.