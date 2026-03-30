Cafam se pronuncia tras inundaciones en Melgar: estado del complejo y servicios disponibles

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el municipio de Melgar (Tolima) generaron una emergencia que impactó de manera significativa al Centro de Vacaciones Cafam, uno de los destinos turísticos más concurridos durante la temporada de Semana Santa. El desbordamiento de la quebrada La Melgara ocasionó afectaciones en varias zonas del complejo, especialmente en el Parque Acuático y la denominada Zona F.

Según informó Cafam en un comunicado oficial, la situación corresponde a un fenómeno de carácter municipal que ha alterado la prestación de servicios turísticos en la región. A pesar de la magnitud del evento, la entidad aseguró que actuó bajo sus protocolos de emergencia, logrando evacuar oportunamente a las familias alojadas en las áreas afectadas y reubicarlas en espacios seguros dentro del mismo complejo.

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La organización señaló que actualmente adelanta una evaluación técnica de los daños con el objetivo de iniciar las reparaciones necesarias y restablecer la operación en el menor tiempo posible. Asimismo, indicó que mantiene coordinación permanente con autoridades locales y organismos de gestión del riesgo para garantizar una recuperación rápida y segura.

Pese a la contingencia, Cafam aclaró que otras áreas del centro vacacional, como hospedaje, alimentación y entretenimiento, continúan funcionando con normalidad y bajo condiciones de seguridad.

Hotel Kualamana Cafam Melgar Foto: Guillermo Torres

La entidad también expresó su solidaridad con otros establecimientos turísticos y habitantes de Melgar que han resultado afectados por las condiciones climáticas. Paralelamente, reiteró su compromiso con la seguridad de los visitantes y anunció que evalúa medidas de mejora en infraestructura y protocolos para mitigar futuros riesgos.

Las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este lunes 30 de marzo en Melgar, Tolima, provocaron inundaciones de gran magnitud que dejaron calles anegadas, vehículos parcialmente sumergidos y afectaciones en zonas turísticas, en plena temporada de Semana Santa.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha señalado que el país enfrenta precipitaciones por encima de lo normal, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y crecientes súbitas.

El Ideam ha indicado que la primera temporada de mayores lluvias de 2026 comenzó a mediados de marzo y se extenderá hasta mediados de junio, principalmente en las regiones Andina, Caribe y el piedemonte de la Orinoquía.

Muchos de los cultivos en el departamento de Córdoba fueron afectados por las inundaciones. Foto: La Previsora Seguros - API

Como resultado, en lo corrido de 2026 se han reportado más de 600 emergencias por lluvias en 328 municipios de 24 departamentos, afectando a al menos 155.000 familias.

Departamentos como Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar y Magdalena han sido especialmente golpeados, con daños a viviendas, cultivos, vías y ecosistemas.