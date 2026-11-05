Hay lugares a los que uno llega por la comida, pero en los que termina quedándose por todo lo que sucede alrededor de la mesa. Esa es, en buena medida, la idea que atraviesa la propuesta de AALTO: recuperar el espíritu del bistró como un espacio para encontrarse, conversar y disfrutar de la gastronomía sin demasiados protocolos.

Su concepto parte de una referencia clásica: el bistró francés y su capacidad de convertirse en un punto de encuentro cotidiano. Sin embargo, AALTO no busca reproducir esa tradición literalmente. Su apuesta consiste en reinterpretarla desde una sensibilidad contemporánea, incorporando la frescura y diversidad de los productos de la agricultura colombiana, sin perder de vista la calidad y el cuidado por los detalles.

AALTO, una cocina de inspiración clásica que se permite explorar nuevas posibilidades Foto: AALTO

En esa combinación conviven dos mundos que, lejos de contraponerse, encuentran un equilibrio natural. Por un lado, una cocina de inspiración clásica que se permite explorar nuevas posibilidades; por otro, una atmósfera urbana, fresca y acogedora, en la que la experiencia no termina cuando llega el último plato.

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La coctelería también ocupa un lugar importante, con una propuesta que invita a prolongar la conversación y hacer de la sobremesa parte del plan.

Una propuesta que invita a prolongar la conversación y hacer de la sobremesa parte del plan Foto: AALTO

Pero hay otro elemento que amplía la conversación gastronómica de AALTO: su interés por abrir la cocina a otras miradas. A través de encuentros con chefs invitados, el restaurante propone experiencias que permiten acercarse a diferentes estilos, técnicas y formas de interpretar los ingredientes. Una iniciativa que entiende la gastronomía como un territorio de intercambio y no como una fórmula inamovible.

En ese recorrido ya ha participado Max de la Spriella y este jueves, 5 de noviembre, será el turno de Tom Toma, quien llegará como nuevo invitado para sumar su mirada a esta dinámica. Más que una aparición aislada, estos encuentros forman parte de una intención de mantener viva la curiosidad alrededor de la mesa y ofrecer a los comensales motivos para regresar y descubrir algo distinto.

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La propuesta tiene también una identidad que se reconoce en sus espacios y detalles. Hay referencias a la energía de Nueva York, a su cultura urbana y al ritmo del jazz, junto con materiales y tonos que evocan una conexión más orgánica con el entorno. Todo responde a una misma filosofía: una sofisticación que no necesita imponerse, sino que se expresa a través de la cocina, el servicio y la experiencia.

En tiempos en los que salir a comer puede convertirse en una actividad tan planeada como cualquier otra, AALTO reivindica algo sencillo: el placer de sentarse a la mesa, compartir y dejarse sorprender. Porque, a veces, una buena experiencia gastronómica no consiste solamente en probar algo nuevo, sino en encontrar un lugar al que siempre haya una razón para volver.