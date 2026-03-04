Turismo

El pueblo de Risaralda reconocido por su diversidad de pisos térmicos y especies, ideal para el ecoturismo y la aventura

Se ubica a 70 kilómetros de Pereira.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 3:55 p. m.
Belén de Umbría
Belén de Umbría Foto: Alcaldía de Belén de Umbría Facebook

Risaralda es uno de los destinos más atractivos del eje cafetero colombiano. Ccombina paisajes de montaña, cultura tradicional y experiencias diversas.

Uno de sus municipios es Belén de Umbría, ubicado a 70 kilómetros de Pereira.

Esta población es conocida como la ‘villa de los guayacanes’, árbol representativo de la zona, y es destacado como un destino ideal para el ecoturismo.

“El ecoturismo ha encontrado un territorio apto para su desarrollo debido a la gran variedad de climas, fauna y flora. Selvas y bosques maduros, observatorios de aves, cascadas perdidas en el bosque, historia y cultura son algunos de los atractivos que el visitante encuentra en esta población”, señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Adicionalmente, es considerado como el principal productor de café de Risaralda. “Al ser el principal productor del departamento, Belén se caracteriza por su café de altísima calidad, este se puede degustar en las tiendas que existen en el municipio”, señala el Comité de Cafeteros de Risaralda.

Otros cultivos importantes en la población son el plátano, la yuca, el maíz y el fríjol.

Estos son los encantos del municipio del Eje Cafetero reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

Historia

De acuerdo con la Gobernación de Risaralda, el municipio hereda su nombre de los umbras, una comunidad indígena que ocupó las tierras donde hoy se ubica, en un sector de la cordillera Occidental. Hasta 1870 existió en sus alrededores Taciquirí, un pequeño asentamiento indígena.

La fundación oficial del poblado se produjo en 1890 por iniciativa de Antonio Hoyos, Santiago Velásquez, Antonio Parra, entre otros colonos. En un principio se llamó Arenales; más tarde, Higueronal, y luego Belén de Umbría.

“En 1911 fue erigido como municipio y limita con Anserma y Risaralda, en Caldas. Sin embargo, hasta 1931, esta población figuró como Mocatán, pero en este mismo año se le devolvió el actual nombre”, agrega la Gobernación.

Belén de Umbría, Risaralda
Así es Belén de Umbría, Risaralda Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Belén de Umbría en Risaralda / API
Así es el municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura

Sitios de interés

Uno de los principales eventos culturales del municipio son las Fiestas de la Paisanidad, que se realizan entre los meses de octubre y noviembre.

“Para los que quieran disfrutar y conocer la típica vida paisa, deberán visitar Belén de Umbría a finales de octubre y noviembre y asistir a las fiestas de la paisanidad, donde la Alcaldía ofrece, a ritmo de música antioqueña y aguardiente, todo tipo de eventos culturales, musicales y gastronómicos”, destaca el sitio Paisaje Cultural Cafetero.

“El resto del año, el municipio tiene una variada oferta hotelera y gastronómica, que permite un descanso tranquilo en un ambiente sereno, guiado por la vida cafetera”, agrega.

