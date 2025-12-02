Suscribirse

Tres planes para realizar en pareja en un viaje por el Quindío; son imperdibles para unos días de vacaciones

Este departamento tiene una amplia oferta turística.

Redacción Turismo
2 de diciembre de 2025, 12:56 p. m.
El Valle del Cocora es uno de los destinos imperdibles para visitar en el departamento de Quindío. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Eje Cafetero es uno de los destinos que llama la atención para visitar en vacaciones y allí, el departamento del Quindío ofrece diversidad de atractivos que vale la pena conocer y que son ideales cuando se realizan planes en pareja.

Este es un destino de lindos paisajes montañosos, bosques de niebla y plantaciones de café, que crea un ambiente ideal para compartir momentos especiales. Salento, con su arquitectura colonial colorida, el Valle del Cocora, el Jardín Botánico o Panaca, son solo algunos de los destinos que no pueden faltar en los planes de quienes lleguen a este territorio en un plan tranquilo y romántico.

Contexto: No es Salento. El pequeño pueblo del Quindío que enamora con su colorida arquitectura y sus encantos naturales

Cada rincón del departamento invita a relajarse y disfrutar de la belleza natural, mientras se comparten experiencias que quedarán grabadas para siempre. Así las cosas, estos son tres planes que se pueden realizar en estas tierras durante unos días de vacaciones y en pareja.

Descubrir Salento

Conocer Salento es un plan obligado para quien llega a este departamento. Quienes llegan a este pintoresco pueblo pueden maravillarse con su arquitectura colonial, con construcciones llenas de color y tradición, que invitan a vivir una experiencia única en medio de las historias de sus habitantes.

Salento
Salento es uno de los municipios más coloridos para visitar en vacaciones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Allí uno de los imperdibles es caminar por la Calle Real, un encantador paseo peatonal de aproximadamente 500 metros donde se pueden admirar fachadas coloridas, puertas y ventanas de madera, y disfrutar de la oferta gastronómica, artística y de artesanías de la zona. Otro de los planes es sentarse en el parque principal a admirar la belleza del lugar.

Contexto: Estos son los encantos de la ‘luz que ilumina el Quindío’, un destino mágico donde se vive el día de las velitas de forma única

Un recorrido por Quimbaya

Quimbaya es otro municipio perfecto para disfrutar en pareja. Resalta por su riqueza cultural y su belleza natural. En este pintoresco pueblo se pueden conocer las tradiciones locales, disfrutar de su gastronomía típica y admirar su arquitectura. Además, allí se encuentra el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca), un espacio temático que combina diversión y aprendizaje.

Jeep en Quimbaya, Quindío.
Conocer Quimbaya y el parque Panaca es uno de los planes para hacer en Quindío. | Foto: Getty Images

Este es un destino ideal para vivir experiencias en medio de la naturaleza, disfrutar de su tranquilidad y apreciar diversidad de especies de flora y fauna.

Valle del Cocora, una parada obligada

En la zona rural de Salento está el Valle del Cocora, que es considerado uno de los paisajes naturales más lindos de la región. Este destino es un plan obligado, pues se le reconoce por su belleza única. Es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza, pues es perfecto para realizar actividades al aire libre como senderismo, cabalgatas y trekking.

Los visitantes pueden recorrer diferentes senderos que atraviesan bosques de niebla, ríos y praderas, rodeados por la imponente presencia de las palmas de cera, un emblema nacional. Un paseo por este valioso espacio natural es una experiencia inigualable.

