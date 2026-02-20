Especial Turismo

Nuevo proyecto de apartamentos premium en el corazón del Eje Cafetero: “Esta oportunidad no se repite”

En el municipio de Filandia crece un proyecto inmobiliario único en la región. Laura Osorio, directora Comercial de Casa Barlú, explica las ventajas de invertir en este desarrollo sobre planos.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 4:54 p. m.
El proyecto parte del respeto por esa esencia e incorpora un lenguaje contemporáneo sobrio y minimalista.
¿Qué inspiró el estilo de Casa Barlú?

Laura Osorio: Filandia es un destino que ofrece experiencias auténticas en café, gastronomía y naturaleza. Ese perfil guió el diseño de Casa Barlú, en donde optamos por apartamentos amplios y versátiles que se adaptan a familias, grupos y parejas, mejorando la experiencia y diferenciándose de lo convencional para maximizar ocupación y rentabilidad anual.

¿Por qué esta propuesta es única?

L.O.: Desde sus gobiernos, el municipio ha protegido con rigor su identidad estética y cultural. Su arquitectura ligada al Paisaje Cultural Cafetero no es solo un sello visual, sino un patrimonio vivo. Desde el inicio, Casa Barlú entendió que no podía irrumpir con una propuesta que desentonara con ese legado. El proyecto parte del respeto por esa esencia e incorpora un lenguaje contemporáneo sobrio y minimalista.

Laura Osorio, directora Comercial de Casa Barlú.
¿Cómo se adaptan las unidades para responder a los perfiles de los clientes?

L.O.: Casa Barlú fue pensado como un proyecto versátil en metraje, pero coherente en su promesa de valor. Desde parejas que buscan un momento especial, hasta profesionales y familias que priorizan amplitud y comodidad, cada espacio fue diseñado para ofrecer una experiencia premium sin importar el tamaño.

¿Cuáles son las ventajas de invertir?

L.O.: Casa Barlú comparte una característica que solo tienen los proyectos verdaderamente estratégicos: es un bien finito. El lote donde se desarrolla es único en Filandia, lo que refuerza su sentido de exclusividad. Es una oportunidad que se agota y no se repite en un destino con creciente proyección turística y limitada oferta premium. Además, está pensado para incentivar el turismo de rentas cortas.

Los apartamentos de Casa Barlú están pensados para maximizar la ocupación y potenciar el turismo de rentas cortas.
¿Cómo se fusionó la arquitectura contemporánea con la identidad cafetera?

L.O.: Partimos de la premisa de honrar la tradición sin renunciar a la técnica. La esencia cafetera se incorpora desde el diseño arquitectónico, mientras que la construcción responde a los estándares actuales, incluyendo técnicas que garantizan eficiencia, control y calidad en la ejecución, junto con todas las normas de sismorresistencia y lineamientos vigentes. Logra un equilibrio entre lo clásico y lo actual, entre identidad y sofisticación técnica. Una construcción pensada para perdurar en su estructura y su valor.

¿De qué manera está pensada la entrega de las unidades?

L.O.: El proyecto avanza bajo un cronograma planificado, diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad y garantizar que cada unidad se incorpore al inventario de operación en los tiempos establecidos. De acuerdo con esta hoja de ruta, estimamos iniciar la entrega de los apartamentos durante el segundo semestre del 2028.

Conozca más de este proyecto de apartamentos en www.casabarlu.com o realice un recorrido virtual aquí.

*Contenido elaborado con apoyo de Casa Barlú

