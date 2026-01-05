Así es el pueblo conocido como ‘la puerta cultural del norte antioqueño’; queda a menos de 2 horas de Medellín

Visitar Medellín no solo significa explorar un destino que cautiva con su vibrante vida urbana, eventos culturales y transformación social, sino que se ha consolidado como un punto estratégico para explorar diferentes municipios llenos de encanto en el departamento de Antioquia.

La capital antioqueña facilita la conexión entre la diversidad paisajística y cultural que se encuentra a corta distancia, y que permite a los visitantes combinar la experiencia de ciudad con escapadas a pueblos de gran atractivo, siendo uno de ellos San Pedro de los Milagros.

Este municipio, ubicado a unos 40 kilómetros de Medellín, pertenece a la subregión norte del departamento de Antioquia y es conocido entre sus habitantes como ‘la puerta cultural del norte antioqueño’, ‘la sixtina de Antioquia’ y ‘ciudad láctea’.

Su recorrido desde la Ciudad de la Eterna Primavera dura alrededor de 90 minutos, lo que lo convierte en un lugar ideal para visitar durante una escapada corta.

Según indica la Gobernación de Antioquia a través de su sitio web, San Pedro de los Milagros fue establecido como municipio hacia 1659 por el entonces obispo de Popayán Vasco Jacinto López de Contreras y Valverde (Vasco de Contreras y Valverde), y uno de los hechos más importantes de su historia ocurrió en 1774.

Basílica Menor de San pedro de Los Milagros, en Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API

Durante esta época, de acuerdo con la entidad, al municipio llegó un crucifijo que fue ubicado en la basílica, el cual recibió el nombre del Señor de los Milagros y es considerado milagroso.

A raíz de este suceso, es considerado uno de los destinos más destacados del turismo religioso, atrayendo a viajeros que buscan experiencias de fe, tradición y naturaleza.

Allí, los visitantes encuentran un abanico de atractivos que enriquecen la estadía, entre los que sobresale la Basílica del Señor de los Milagros, el Embalse Riogrande II, El Calvario, Los Llanos de Ovejas, Alto de Montefrío, el Proyecto lechero La Manuela, entre otros.

Otros planes para hacer en San Pedro de los Milagros

Para quienes buscan más que hacer turismo religioso en este municipio, también se puede vivir una experiencia inolvidable en una finca lechera, donde es posible aprender cómo ordeñar una vaca y transportar este producto en alimentos como el queso.

Visitar una finca lechera es un plan que no se puede perder ninguno de sus visitantes. Foto: Créditos: AlcaldÃ­a Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia / API

Gracias a su exuberante belleza natural, este encantador pueblo se convierte en el escenario ideal para los amantes de la aventura y el aire libre. Sus paisajes invitan a disfrutar de actividades como ciclomontañismo, senderismo, ciclismo y caminatas.

La experiencia se complementa con un imperdible tour gastronómico, en el que los visitantes pueden deleitarse con los sabores tradicionales de la región a través de platos típicos como la bandera paisa o el mute.