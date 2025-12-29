Planes para disfrutar en los cinco corregimientos de Medellín durante las vacaciones de fin de año

¿Tiene pensado pasar las vacaciones de fin de año en Medellín? Si es así, pero todavía no sabe qué planes hacer para disfrutar esta temporada de descanso al máximo, a continuación encontrará una lista de opciones de planes para organizar su agenda y vivir experiencias inolvidables.

Durante esta época, los corregimientos de la capital antioqueña se convierten en destinos imperdibles para quienes buscan desconectarse y recargar energías en paisajes de ensueño, donde la cultura, la naturaleza y la tradición son las principales protagonistas.

En el corregimiento de Santa Elena, por ejemplo, ubicado a tan solo 25 minutos del centro de la ciudad, se puede visitar el Parque Arví, que ofrece más de 54 kilómetros de senderos entre bosques nativos y miradores, ideales para caminatas, avistamiento de aves y pícnics gratuitos.

Además, este territorio es cuna de la tradición silletera, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, por lo que en sus fincas tanto locales como turistas pueden conocer de cerca la riqueza cultural y el minucioso proceso artesanal que da vida a cada silleta.

Corregimiento de Santa Elena Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

Para los amantes de las vistas, se recomienda visitar el corregimiento de San Cristóbal, exactamente el Alto de Boquerón. Desde este punto es posible contemplar una impresionante vista panorámica de la ciudad, lo que lo convierte en el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la gastronomía tradicional colombiana.

A este lugar se puede llegar por senderos y por vías vehiculares. Además, en este mismo destino se puede recorrer el Puente Colgante Horacio Hoyos Zapata, orgullo arquitectónico y patrimonio local del corregimiento.

Sin embargo, si lo que se busca es un acercamiento a la vida campesina, San Antonio de Prado se presenta como la mejor alternativa, con senderos que conducen a lugares como el Alto El Silencio o El Chuscal, desde donde se aprecian imponentes vistas panorámicas de las montañas.

San Antonio de Prado, Medellín Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

En este corregimiento también se puede practicar ciclismo, disfrutar del aire puro y visitar los cafés y restaurantes ubicados en su zona central.

Para los amantes del café, el destino que se aconseja explorar es San Sebastián de Palmitas, un lugar donde, además de disfrutar una exquisita taza de este grano en un entorno tranquilo, se puede recorrer el Camino del Virrey, una antigua ruta colonial que hoy integra una zona de conservación y contribuye a la protección de la biodiversidad y de recursos esenciales como el agua, destaca El Colombiano.

Finalmente, en el corregimiento de AltaVista se puede visitar el Cerro de las Tres Cruces y contemplar amaneceres o atardeceres inolvidables, recorrer el ancestral Camino de la Guaca o conocer reservas naturales como Ana Díaz, Manzanillo, El Barcino y el Ecoparque Las Cometas, espacios que invitan a reconectarse con la naturaleza y con las tradiciones ancestrales.