Cinco planes para disfrutar en uno de los municipios más bellos de Colombia, una joya única del suroeste antioqueño

A menos de cuatro horas de viaje desde Medellín, la capital antioqueña, los viajeros tienen la oportunidad de descubrir uno de los municipios más bellos de Colombia, que ha estado en el top 10 de los destinos más “acogedores” del país.

Este lugar es Jardín, un encantador pueblo situado en el suroeste de Antioquia, a aproximadamente 131 kilómetros de la Ciudad de la Eterna Primavera.

Con una temperatura de 19 grados centígrados, este destino antioqueño es considerado un paraíso ideal para quienes prefieren hacer ecoturismo y experimentar una conexión profunda con la naturaleza a través de cascadas, ríos, quebradas y cuevas escondidas entre imponentes montañas.

Si planea viajar a este municipio, a continuación encontrará cinco opciones de planes para incluir en su itinerario y vivir unas vacaciones realmente únicas e inolvidables.

1. Emprender la ruta de las cascadas

Estas joyas hídricas son uno de los principales atractivos de Jardín, invitando a sus visitantes a adentrarse en recorridos entre bosques de pinos, de niebla y eucaliptos.

A lo largo de estas caminadas se atraviesan ecosistemas únicos, llenos de charcos, cascadas, ríos y selvas, destacando entre estos tesoros escondidos el Salto del Ángel, una caída de agua de aproximadamente 70 metros de altura, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Calles de Jardín, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / Comunicaciones Alcaldía de Jardín

Al seguir el recorrido 25 minutos más, se encuentra la cascada Las Tinajas y Las Tres Gargantas o La Garganta del Diablo, entre otras.

2. Hacer un tour por la Cueva del Esplendor

Localizada a las afueras de la zona urbana del municipio, se encuentra esta cueva, calificada como uno de los lugares más majestuosos y emblemáticos de Jardín.

En su interior, el visitante puede contemplar cómo un torrente de agua atraviesa la oscuridad, creando un espectáculo visual y sonoro único, donde es posible tomar un refrescante baño.

3. Explorar su diversidad de plantas

Jardín hace honor a su nombre gracias a la variedad de suculentas que lo rodean. En el parque principal, los colores, los balcones, las casas, los jardines y su arquitectura generan un ambiente que te invita a quedarse y relajarse.

4. Conocer la Casa de la Mazamorra

En este lugar los visitantes son recibidos con toda la calidez antioqueña y una sazón que resalta la gastronomía local. Se encuentra ubicado en la vereda La Herrita y uno de sus platos imperdibles es la mazamorra pilada hecha con panela, en fogón y leña.

Un destino para compartir en familia. Foto: Captura de pantalla YouTube / Comunicaciones Alcaldía de Jardín

5. Visitar el resguardo Embera Karmata Rua

En este espacio es posible compartir con la comunidad indígena Embera Chamí, reconocida por su valioso legado cultural en el departamento. La experiencia permite conocer sus tradiciones ancestrales, así como participar en actividades relacionadas con el cultivo de café y cacao.

Con estos planes, podrá programar su viaje a Jardín y disfrutar cada minuto al máximo, ya sea con amigos, en familia o solo.