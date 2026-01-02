Turismo

Pareja decidió gastar su pensión recorriendo el mundo y da consejo clave para viajeros con poco presupuesto

La planeación, una de las claves de esta estrategia.

Redacción Turismo
2 de enero de 2026, 5:39 p. m.
Una pareja decidió recorrer el mundo y gastarse su pensión en ese plan.
Las personas que proyectan alcanzar una pensión tienen muchas metas y sueños, planes que quieren poner en marcha una vez terminada su vida laboral con el fin de descansar y vivir otras experiencias diferentes.

Una de las ideas más recurrentes es establecerse en un lugar tranquilo para descansar y dedicarse a la vida contemplativa; sin embargo, para muchos su mayor deseo es viajar, conocer, aprender de otras culturas y conocer gente, entre muchas otras motivaciones.

Con esta idea en mente fue que una pareja de estadounidenses, ella llamada Kelly Benthall, de 53 años, y su esposo Nigel, decidieron dar un giro a sus vidas, dejando sus trabajos antes de cumplir la edad de jubilación y dedicarse a recorrer el mundo.

Si bien esta decisión implicaba dejar a sus hijos sin herencia, también tenían claro que ‘vida solo hay una’ y por ello decidieron disfrutarla. Esta pareja consideraba que les habían invertido los primeros 25 años de sus vidas, dándoles las herramientas para que construyeran su propio camino.

En una publicación de Business Insider, Kelly Benthall cuenta que para jubilarse pronto y viajar pasaron siete años reestructurando sus finanzas y elaborando un plan para gastar cada centavo de forma eficiente.

En el proceso liquidaron la deuda de la tarjeta de crédito y se comprometieron a pagar de manera puntual cada una de las facturas mensuales. Estas decisiones marcaron la diferencia, pero para hacerlo aún más convencidos, contrataron a un asesor que les ayudó a diseñar un plan.

¿Planea viajar a Europa? Ojo, este es el nuevo requisito que debe tener en cuenta para ingresar al viejo continente sin problema

De esta forma, establecieron una estrategia para gastar todos sus ahorros a lo largo de su vida y pasaron a que su asesor gestionara sus cuentas con comisiones basadas en activos. Esto les ayudó a dejar de preocuparse por si se quedaban sin dinero.

¿Cómo ahorrar costos mientras se viaja?

En cuanto a su forma de viajar, hay varios aspectos que esta pareja tiene en cuenta. Su objetivo fue gastar 20% menos que durante los últimos cinco años de trabajo, reduciendo gradualmente ese gasto.

Kelly Benthall
Kelly Benthall y su esposo Nigel. Foto: Instagram Kelly Benthall/API.

Para el alojamiento utilizan alternativas como los Airbnb y agencias inmobiliarias locales que ofrecen descuentos con una estancia mínima de 30 días para reducir gastos. Esto les permite tener tiempo para instalarse y disfrutar plenamente del lugar.

Benthall explica que siguen el sol y se mueven en temporadas intermedias para reducir costos. Precisa, además, que al movilizarse fuera de temporada alta, han podido conseguir tarifas más bajas y equilibrar los destinos más caros con otros más asequibles, con el fin de mantener estabilidad en los gastos.

Kelly y Nigel comenzaron su viaje en Inglaterra, pero también han estado en Croacia, Italia, España y África, entre otros lugares que les han permitido conocer diversidad de culturas.

