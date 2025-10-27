Suscribirse

Elena Rose debuta con ‘Bendito Verano’: un himno a la libertad y la luz en tiempos oscuros

El nuevo álbum de la cantautora venezolana cuenta con la colaboración de Eladio Carrión, Beto Montenegro, Young Miko y Justin Quiles.

Redacción Cultura
28 de octubre de 2025, 12:21 a. m.
Elena Rose debuta con su álbum ‘Bendito Verano’
Elena Rose debuta con su álbum 'Bendito Verano' | Foto: Warner Music Colombia

Elena Rose irrumpe con fuerza este 2025 presentando su esperado álbum debut ‘Bendito Verano’, una obra que se siente como un abrazo cálido en medio de la incertidumbre. Después de haber dado sus primeros pasos bajo los reflectores con su EP ‘En las nubes’, que la consolidó como una voz fresca y auténtica en la música latina, Elena invita ahora a sus seguidores a un viaje más profundo, donde la libertad y la conexión humana son protagonistas.

Conocida por su habilidad para componer éxitos tanto para otros artistas como para sí misma, Elena Rose se ha convertido en un referente del pop latino contemporáneo. Su nombre está ligado a grandes éxitos internacionales, participando en canciones con estrellas como Natti Natasha, Becky G y Anitta. Además, ha sido reconocida con cuatro nominaciones a los Latin Grammy en categorías emblemáticas como Álbum del Año y Canción del Año, un reflejo claro de su talento y crecimiento constante.

La cantautora venezolana Elena Rose presentó su más reciente álbum ‘Bendito Verano
La cantautora venezolana Elena Rose presentó su más reciente álbum 'Bendito Verano | Foto: Queen Street Talent

Ahora ‘Bendito Verano‘ nace desde un lugar muy íntimo. Para Elena, no es solo un disco; es una declaración de principios y un manifiesto que abraza la vulnerabilidad y la fuerza para reconstruirse. En palabras de la propia artista, este álbum “invita a salir de la casa en la que uno se ha refugiado, de la mano con la fe de que todo tiene un propósito. Es un llamado a reconocer el camino recorrido, a celebrar cada experiencia y a iluminar las sombras con luz propia”.

Musicalmente, el álbum explora una fusión de sonidos vibrantes. Desde el pop moderno hasta el afrobeat y matices tropicales, Elena Rose crea un paisaje sonoro que se adapta tanto a los días de verano como a los inviernos más fríos. Su música, fresca y energética, refleja la diversidad de sus raíces y la amplitud de sus influencias, creando un diálogo entre ritmos globales y emociones personales.

ELENA ROSE - AMÉN BEBÉ

Pero este viaje musical no nació en solitario. ’Bendito Verano’ está respaldado por colaboraciones con figuras como Eladio Carrión, Beto Montenegro, Young Miko y Justin Quiles. Colaboraciones que van más allá de lo estratégico; responden a un entendimiento profundo de la visión de Elena y su esencia artística. Por ejemplo, el sencillo ‘Cosita Linda’, junto a Justin Quiles, ha sido una de las canciones más destacadas del año 2025, acumulando millones de reproducciones y logrando posicionarse en la lista global Viral Songs de Spotify.

ELENA ROSE, Justin Quiles - COSITA LINDA

Este nuevo álbum parte de un momento clave para Elena Rose, quien tras el éxito de ‘Me Lo Merezco‘, un tema que marcó un antes y un después en su carrera, decidió no repetir fórmulas. En cambio, optó por profundizar en su libertad creativa y en la magia del instante, poniendo toda esa energía en ‘Bendito Verano’. Así, logra definir un sonido y una narrativa propias, que hacen de este disco un producto genuino, honesto y lleno de colores.

Elena Rose debuta con su álbum ‘Bendito Verano’
Elena Rose debuta con su álbum 'Bendito Verano' | Foto: Warner Music Colombia

El 2025 también representa un año de grandes logros para la cantante. Es imagen de Adidas, agotó entradas en su exitoso ‘Alma Tour’ por Europa y anunció su primera gira en Estados Unidos de la mano de Live Nation, que comenzará el 28 de noviembre y recorrerá nueve ciudades. Este movimiento reafirma su crecimiento internacional y promete llevar su música a nuevas audiencias.

La cantautora venezolana Elena Rose presentó su más reciente álbum ‘Bendito Verano
La cantautora venezolana Elena Rose presentó su más reciente álbum ‘Bendito Verano | Foto: Queen Street Talent

Las nominaciones a los Latin Grammy evidencian cómo Elena Rose se ha convertido en una de las voces femeninas más auténticas e inspiradoras del pop latino contemporáneo. La combinación de su talento para componer, su carisma en el escenario y su capacidad para conectar con emociones profundas la posicionan como una artista indispensable en la escena musical.

Así ‘Bendito Verano‘ no es solo un álbum debut, sino un nuevo capítulo de liberación y esperanza. Es el reflejo de una artista que se reinventa, que encuentra luz en medio de la oscuridad y que invita a todos a celebrar la vida con intensidad y propósito. Elena Rose nos regala así un himno para estos tiempos, que promete quedarse en el corazón de quienes buscan en la música un refugio y una fuente de inspiración.

Elena Rose

