Harry Styles está de regreso; tras cuatro años de ausencia, anunció su nuevo álbum

Por medio de su cuenta de Instagram, el reconocido cantante británico y exintegrante de One Direction, Harry Styles anunció que su esperado cuarto álbum de estudio llegará esta primavera. La noticia emocionó a sus millones de fans, quienes compartieron numerosos mensajes a través de sus redes sociales.

La emoción se apoderó de quienes esperaban su regreso, pues desde el 2022 no compartía nuevo material discográfico y muchos temían que tardara otros años en publicar nuevas canciones, teniendo en cuenta que tuvo una de las giras más largas de los últimos años y manifestó que tenía deseos de descansar y llevar a cabo otras actividades personales.

El cantante británico hizo el importante anuncio a través de sus redes. Foto: Getty Images

Titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, y disponible el 6 de marzo, el álbum es el primer proyecto de larga duración de Styles en cuatro años. Sigue al aclamado disco de synth pop de 2022, Harry’s House, que le valió al ex One Direction el máximo galardón al álbum del año en los Premios Grammy de 2023.

En una reseña, The Associated Press elogió Harry’s House por mostrar “una amplitud de estilo que coincide con el rango emocional del álbum”.

En Instagram, Styles compartió la portada de Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que muestra al artista de 31 años con una camiseta y jeans por la noche, de pie debajo de una brillante bola de discoteca colgada afuera.

Según un comunicado de prensa, Kiss All the Time. Disco, Occasionally contendrá 12 temas y cuenta con la producción ejecutiva de Kid Harpoon. El compositor y productor británico ha sido un estrecho colaborador de Styles desde el inicio de su carrera en solitario, trabajando en todos sus álbumes desde su debut homónimo en 2017.

Kiss All the Time. Disco, Sometimes ya está disponible para preordenar.

También es el primer proyecto de Styles desde que su excompañero de banda de One Direction, Liam Payne, murió en 2024 después de caerse del balcón de un hotel en Argentina.

Liam Payne era uno de los integrantes de One Direction. Foto: Getty Images

