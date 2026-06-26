El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 26 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.449, lo que significó un incremento de $ 16 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.433.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 9, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.438.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.461, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.425. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.443.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,116 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 646,18.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,09 % llegando a las 101,097 unidades.

Este es el movimiento del dólar para la jornada. Foto: Banco Unión

EE.UU. suspende sanciones contra Venezuela para facilitar operaciones de rescate

El Gobierno de Estados Unidos ha suspendido durante cuatro meses sanciones económicas contra Venezuela que pudieran obstaculizar las operaciones de rescate de los dos terremotos que han causado centenares de muertes en el país.

“Todas las transacciones relacionadas con las operaciones de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas, quedan autorizadas” hasta el 23 de octubre, según una autorización publicada el jueves por la noche por el Departamento del Tesoro.

Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron el país el miércoles han causado al menos 589 muertos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

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Washington sometió a Caracas a un duro paquete de sanciones económicas, especialmente a partir de 2019, para presionar al exmandatario Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos consideraba ilegítimo.

Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses en enero pasado y enfrenta cargos de narcotráfico en la justicia de Nueva York.

Tras el sismo, la ayuda internacional ha comenzado a llegar al país de casi 30 millones de habitantes, cuya economía lleva años en crisis.

EE.UU. suspende sanciones contra Venezuela para facilitar operaciones de rescate. Foto: Foto: Captura de video de Viory

Equipos procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya han llegado a Venezuela, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Otros equipos procedentes, entre otros, del Reino Unido, la República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, los Países Bajos, Catar y España se están movilizando, según la misma fuente.