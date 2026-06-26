Procuraduría pide frenar millonaria licitación de computadores de la Fiduprevisora: riesgos en contrato por $33.127 millones

La Procuraduría General de la Nación se pronunció respecto al proceso licitatorio por cerca de $33.127 millones de pesos, con el que se buscaba contratar el suministro de computadores bajo la modalidad de arrendamiento, más conocida como ‘computer as service’. El ministerio público aseguró que, tras revisar la documentación publicada en SECOP 2, encontró varios riesgos jurídicos y de transparencia.

Abren investigación contra varios exfuncionarios del Gobierno Petro por escándalo relacionado con el Clan del Golfo

Es importante tener en cuenta que esta modalidad incluye servicios de instalación, configuración, soporte técnico, mantenimiento, garantía, ingeniería en sitio y bajo demanda, así como la prestación del servicio de mesa de servicios en niveles 1 y 2 para la atención y gestión de incidentes y requerimientos asociados a los elementos suministrados.

La Procuraduría cuestionó los requisitos técnicos y financieros de la licitación, al considerar que podrían afectar la libre competencia entre los oferentes. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Es necesario acotar que la Procuraduría General de la Nación tiene, entre otras, la función de velar por el ejercicio diligente y eficiente de la función pública y adelantar el control sobre las autoridades administrativas. En consideración de lo mencionado, este ente de control verificó el proceso de selección en asunto y la documentación soporte que reposa en el portal SECOP II“, indicó.

Son tres los principales problemas que señala la Procuraduría frente al contrato en mención. El primero es que se estaría calificando dos veces la experiencia de las empresas. Esto dado que la Fiduprevisora exige que las empresas demuestren experiencia para poder participar, siendo un requisito habilitante, pero además les da 40 puntos adicionales a quienes tengan más experiencia.

Corte Suprema le cierra la puerta a beneficio penal para quienes reincidan tras reparar a sus víctimas

En segundo lugar, se detalla que los requisitos financieros podrían estar dejando por fuera a los competidores, tras los indicadores financieros exigidos. El organismo detalló que esos valores no parecen estar suficientemente justificados y podrían restringir injustificadamente la participación de empresas.

Una advertencia preventiva de la Procuraduría puso en duda la estructuración de la licitación de computadores de la Fiduprevisora y pidió revisar el proceso. Foto: Colprensa

“Al proceso únicamente se presentaron dos proponentes, lo que para la Procuraduría puede ser una señal de poca competencia”, precisan en el documento.

Indican además que faltan varios documentos fundamentales en el SECOP II, como es el estudio previo, el análisis de mercado y la evaluación de riesgos. Esto vulneraría principios como la transparencia, planeación, publicidad e igualdad entre los oferentes.

Finalmente, el Ministerio Público detalló 4 solicitudes principales. La primera es publicar dicha advertencia en SECOP II, luego explicar cada una de las observaciones y, finalmente, publicar el estudio previo y el análisis de mercado, además de justificar por qué esos documentos no estaban publicados.