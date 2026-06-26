Cencosud compra Makro en Colombia. La inversión es de 158 millones de dólares

Una nueva transacción en Colombia realizó la cadena Cencosud que recientemente había anunciado también la adquisición del 51 % del centro comercial Plaza Centro en Bogotá, a través de su filial Cencosud Col Shopping S.A.S.

El conglomerado chileno que tiene 90 tiendas a nivel nacional, anunció ahora la compra de Makro Colombia, que a su vez, cuenta con más de 25 años de trayectoria en el país, haciendo presencia en 16 ciudades a través de 21 tiendas.

La compra es del 100 %

Según informaron las partes, “la sociedad celebró un acuerdo con SHV Interholding AG, para llevar a cabo la adquisición, por parte de Cencosud Internacional SpA, filial chilena de la Sociedad, del 100 % de la sociedad Makro Supermayorista S.A.S., que a su vez es propietaria de la cadena de ventas al por mayor “Makro” que operan en Colombia".

Cencosud Shopping concreta la compra del 51 % de Plaza Central; estos son los detalles de la negociación

La transacción implicará un desembolso de aproximadamente 158.000.000 de dólares, lo que les otorgará el derecho al 100 % de la propiedad.

Igualmente, las partes informaron que el monto podrá ser ajustado en función del efectivo, la deuda, el capital de trabajo y otras variables a la fecha en que se materialice el cierre de la Transacción.

Cencosud informó que la adquisición se realizará en su totalidad con recursos propios.

Makro Foto: Makro

¿Qué falta?

Para que se complete la transacción será necesario que se cumplan una serie de condiciones que son habituales en este tipo de operaciones.

Las dos partes informaron que se encuentran en los trámites exigidos, relacionados con las evaluaciones sobre la libre competencia, lo que tendrá lugar ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia.

Makro anuncia nuevas inversiones en Colombia tras tres décadas de operación

Desde hace algunos meses Makro ha venido adelantando estrategias de venta, como los llamados trasnochones XL o las promociones por el Mundial de Fútbol. Inclusive, en 2025 confirmaron una ampliación de su modelo de negocio, lo que implicó nuevas inversiones en infraestructura y modernización de tiendas.

Entre tanto, Cencosud, que en esta nación opera los supermercados Jumbo al igual que Easy, continúa con sus planes de expansión internacional. En este país adelantan programas de atracción al cliente, como el de la acumulación de puntos por compras, lo que les ha permitido fortalecer la fidelización de usuarios de sus tiendas físicas y servicios a domicilio.

Cencosud es una poderosa holding de retail, controlado por la familia Paulmann, que llegaron a Chile después de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a hacer empresa en América Latina.

En Supersociedades Makro y Cencosud adelantan trámites para concretar la transacción anunciada. Foto: Supersociedades

Los voceros de Cencosud, a través de un comunicado, señalaron que su búsqueda, con la adquisición de Makro Colombia, está dentro de su plan de sumar el formato mayorista a su operación, al igual que la decisión de utilizar sinergias operacionales.