Makro anuncia nuevas inversiones en Colombia tras tres décadas de operación

La cadena mayorista proyecta fortalecer su red física y digital, con renovaciones que han impulsado el gasto promedio en tiendas hasta en un 30 %.

Redacción Economía
25 de agosto de 2025, 5:36 p. m.
Makro celebra 30 años de operación en Colombia, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo económico.
Makro celebra 30 años de operación en Colombia, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo económico. | Foto: Makro

Tras 30 años de presencia en Colombia, Makro apuesta por ampliar su modelo de negocio con nuevas inversiones en infraestructura y modernización de tiendas.

La compañía, que opera en 16 ciudades con 21 puntos físicos, ha destinado recursos significativos a la renovación de locales estratégicos entre 2018 y 2024 en plazas como Cartagena, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Tunja, lo que se ha traducido en incrementos de hasta un 30 % en el ticket promedio de compra.

El consumidor final representa, hoy, el 44 % de las ventas, frente al 25 % de hace seis años.

Gracias a una oferta más versátil —productos por unidad o por volumen, presentaciones grandes y pequeñas, y una experiencia de compra ágil—, Makro ha ganado terreno en los hogares colombianos. Esto incluye mejoras en las tiendas como panaderías, zonas de coworking, puntos de pago optimizados y una señalización más intuitiva.

Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.
Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia. | Foto: Makro

Con base en el plan de expansión, se contempla seguir robusteciendo tanto sus espacios físicos como el canal digital, que ya ofrece más de 14.000 referencias. La estrategia incluye el fortalecimiento de sus marcas propias, que representan, actualmente, una cuarta parte de las ventas.

Con más de 2.000 empleos directos generados y el 97 % de sus proveedores de origen nacional, la empresa mantiene su compromiso con el abastecimiento y la economía local. El mercado colombiano seguirá siendo estratégico en sus planes de largo plazo, con una visión centrada en la inversión continua y en la adaptación a los hábitos de consumo que marcan la dinámica económica del país.

Contexto: Makro sorprende con nuevo anuncio sobre sus supermercados, ¿afectará su futuro en Colombia?

