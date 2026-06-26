La CGT, fracción sindical representada por Jorge Díez, expresó su posición frente a la elección de Abelardo De La Espriella

Se tomaron su tiempo. La CGT (Confederación General del Trabajo), en la fracción que dirige Jorge Díez tras la división de lo que fue una de las centrales sindicales más grandes del país, se pronunció finalmente sobre la elección de Abelardo De la Espriella y de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

Sobre los resultados electorales, la CGT, bajo la dirección de Díez, afirmó que respeta la voluntad ciudadana expresada en las urnas, así como el proceso de transición democrática que se adelanta con miras a la entrega del mando el 7 de agosto.

José Manuel Restrepo y Abelardo De la Espriella. (Photo by: Sebastian Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Reconocieron que, luego del escrutinio, “el proceso electoral ha concluido que el nuevo presidente de la República de Colombia es el doctor Abelardo De La Espriella y que el vicepresidente de Colombia es el doctor José Manuel Restrepo”.

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En ese contexto, y en representación de los trabajadores afiliados a los sindicatos de la Confederación, expusieron una serie de propuestas y peticiones al nuevo Gobierno.

Peticiones

Priorización presupuestal para la periferia: teniendo en cuenta los resultados que evidencia el mapa electoral, en el cual, la votación que llevó al poder a Abelardo de La Espriella se concentró en la zona central del país, la Confederación recomienda “un enfoque prioritario en proyectos de infraestructura social, salud territorial, educación y empleo digno en las regiones marginadas que requieren atención estatal”.

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A juicio de la CGT, el estrecho margen de la elección que tuvo lugar el domingo 21 de junio, muesta realidades. “No solo refleja un país dividido con visiones distintas sobre su futuro, sino que evidencia una profunda inequidad”.

Mapa electoral. Foto: Registraduría Nacional

Garantías laborales y sindicales: En un contexto en el que la Confederación mantendrá “la debida distancia sindical que dictan la autonomía y la independencia de nuestra organización”, pero estableciendo un canal de diálogo, señalan que abogan por el respeto al derecho de asociación, a la negociación colectiva y a la protección de la vida de los líderes sindicales y sociales en todo el territorio.

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Fortalecimiento del diálogo tripartito: De igual manera, el sindica afirma que mantendrán la esencia de la organización de trabajadores y asumirán una postura crítica “con total firmeza”, pero promueven la creación de mesas técnicas regionales y nacionales permanentes, en las que “la voz de los trabajadores, empresarios y el Estado guíe las políticas productivas y de empleo del país”.

Sostenibilidad y transición: En el pronunciamiento de la CGT, en el que exponen su posición sobre las elecciones, afirman que el país no puede pensar en las futuras generaciones si se continúa “ignorando las asimetrías del territorio”.

Por lo tanto, proponen políticas de “apoyo a las economías locales de las regiones mediante políticas agrarias y ambientales, que garanticen la soberanía alimentaria y la protección del tejido social de las comunidades”.