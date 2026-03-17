La Alcaldía de Barranquilla volvió a poner sobre la mesa su apuesta por la formación digital con sentido social al presentar la tercera versión del programa ‘Buenfluencers’.

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Una herramienta digital con formación de valores

Esta estrategia busca transformar el uso de las redes sociales entre estudiantes de colegios públicos en la ciudad.

La iniciativa, liderada por el alcalde Alejandro Char, impactará a más de 460 participantes, entre estudiantes y docentes.

Hace parte de una política educativa que combina innovación tecnológica con formación en valores ciudadanos.

De acuerdo con información oficial de la administración distrital, el programa beneficiará directamente a 420 estudiantes de grados octavo, noveno y décimo, así como a 42 docentes pertenecientes a 21 instituciones educativas priorizadas.

La ejecución se realiza en articulación con ACATIC, con el objetivo de fortalecer habilidades comunicativas, creativas y digitales en los jóvenes.

La estrategia contempla un proceso formativo integral que incluye talleres en creación de contenido audiovisual, reportería ciudadana, edición de video, narrativas digitales y emprendimiento.

Todo ello está atravesado por un enfoque en convivencia escolar, uso responsable de plataformas digitales y promoción de valores como el respeto y la empatía, en línea con los lineamientos del sector educativo sobre ciudadanía digital.

Durante la presentación oficial, el alcalde Char subrayó que la iniciativa responde tanto a las demandas del entorno tecnológico como a la necesidad de acompañar a los jóvenes en el uso consciente de estas herramientas.

Según el mandatario, el propósito es que los estudiantes no solo adquieran competencias técnicas, sino que se conviertan en referentes positivos dentro de sus comunidades, capaces de promover el diálogo, expresar sus emociones y generar contenidos con impacto social.

Como parte del proceso, los participantes desarrollarán proyectos audiovisuales que competirán en el concurso intercolegial ‘Buenfluencers Ciudadanos’ Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Barranquilla

El poder transformador de las redes sociales

En esa misma línea, la Secretaría Distrital de Educación, Paola Amar, destacó que el programa refuerza una red de jóvenes influenciadores que entienden el poder transformador de las redes sociales cuando se utilizan de manera responsable.

La funcionaria enfatizó que esta tercera edición consolida una visión educativa que integra innovación con formación en ciudadanía.

Como parte del proceso, los participantes desarrollarán proyectos audiovisuales que competirán en el concurso intercolegial ‘Buenfluencers Ciudadanos’.

Esta fase busca reconocer el talento y la creatividad de los estudiantes, así como el impacto positivo de sus contenidos.

Los finalistas recibirán incentivos tecnológicos, mientras que las instituciones educativas serán dotadas con kits de producción audiovisual, tabletas y otras herramientas para fortalecer sus capacidades digitales.

Con este programa, la alcaldía reafirma su compromiso con una educación integral que articula tecnología, creatividad y formación en valores.

La apuesta, enmarcada en las políticas locales de innovación educativa, busca que los jóvenes no solo consuman contenido digital, sino que se conviertan en protagonistas activos de narrativas que promuevan una cultura de respeto y construcción colectiva en Barranquilla.