Del madrugón de San Victorino a Colombiamoda, una apuesta por los confeccionistas nacionales

Los habitantes de Bogotá acostumbran a asistir a los madrugones buscando economía y un surtido más amplio. Stella Ortiz, compradora frecuente en El GranSan, califica su experiencia en este lugar: “ha sido satisfactorio porque he encontrado gran variedad de ropa al igual que la calidad en las prendas. No obstante, algo que me ha parecido incómodo es el hecho de que no hay probadores de ropa y no es práctico comprar sin medirse la ropa”.