Dos ingenieros de Canal Capital fueron víctimas de un presunto robo, uno falleció: los detalles

SEMANA conoció que las autoridades judiciales de Bogotá abrieron un proceso de investigación por la muerte de Carlos Raúl González, ingeniero de Canal Capital. El profesional falleció luego de un presunto hurto perpetrado por delincuentes en la localidad de Kennedy cuando se movilizaba junto a su colega, Alexander Ramírez, en un taxi.

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El hecho se desencadenó luego de que ambos trabajadores salieran de su jornada laboral y fueran a tomar algo por el sector de la avenida Primera de Mayo, cerca de su lugar de trabajo. Según un allegado a las víctimas, los dos compañeros abordaron un taxi en el que habrían sido atacados por dos presuntos asaltantes.

Detalles de la agresión e investigación judicial

De acuerdo con el relato, ante la amenaza de los agresores, Ramírez logró arrojarse del vehículo en marcha, mientras que González permaneció dentro del automóvil. Este medio conoció que la víctima fue arrojada a la vía pública metros después de que su compañero saltara.

El relato señala que ambos trabajadores resultaron heridos durante el presunto atraco. Foto: @RTVCnoticias / @CanalCapital

Posteriormente, ambos compañeros estaban heridos y fueron auxiliados por las autoridades locales para recibir atención médica de urgencia. El mismo allegado detalló que la Policía los recogió y los trasladó al CAMI de Kennedy, desde donde remitieron a González al hospital para una intervención quirúrgica en la que finalmente falleció.

Pronunciamiento de las autoridades

Frente a la causa del deceso, la fuente cercana precisó a este medio que los reportes preliminares no registraron lesiones por proyectil o arma blanca. Asimismo, el testigo explicó que, según Medicina Legal y la Policía, no había heridas de bala ni de arma punzocortante, por lo que se indaga si la causa fue un impacto en la cabeza tras la caída o una agresión directa dentro del taxi.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a SEMANA que adelanta las investigaciones de lo ocurrido en la avenida Primera de Mayo con calle 51. La institución policial informó que se “investigan los hechos donde un ciudadano, al parecer, se lanza de un taxi con trauma craneoencefálico severo y lamentablemente muere”.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió el análisis del caso y la recolección de testimonios, entre ellos el del compañero de trabajo que sobrevivió al atraco y permanece bajo observación hospitalaria.

Canal Capital lamentó la muerte del ingeniero

Tras conocerse el fallecimiento de Carlos Raúl González Martínez, Canal Capital le comentó a SEMANA sobre la muerte de su colaborador y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

“Las directivas y colaboradores de Canal Capital lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Carlos Raúl González Martínez. Con profunda tristeza lo despedimos, recordando siempre el compromiso, profesionalismo y dedicación con el que, desde su labor, contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de nuestro canal. Sinceras condolencias a su familia y amigos”, señaló la entidad.