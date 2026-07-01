Exjefes de las Farc anuncian que acatarán la sanción de la JEP, pero revisarán el fallo con su equipo de defensa

Pocas horas después de que la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciara la ratificación de la sanción contra los siete excomandantes de las Farc que integraron el último Secretariado, se conoció la primera reacción.

La JEP modificó la sanción contra los excomandantes de las Farc por el cargo de esclavitud: “No se les brindó la oportunidad para aceptar o rechazar su responsabilidad por ese crimen”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WcqsqHewG0 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 1, 2026

En un comunicado de menos de cuatro párrafos, los integrantes del último Secretariado de las Farc que permanecen en el Acuerdo de Paz aseguraron que acatarán la sanción impuesta.

“Recibimos con responsabilidad ética y espíritu de cumplimiento la sentencia proferida por la Sección de Apelación”, señalaron los firmantes.

JEP ratifica sanción contra los siete excomandantes del Secretariado de las Farc por secuestros durante el conflicto armado

En ese pronunciamiento, aseguraron que la decisión que les fue notificada este miércoles 1 de julio reconoce los avances del Acuerdo de Paz.

“Reiteramos nuestra plena voluntad de cumplir las sanciones impuestas por la JEP y nos ponemos a su disposición para seguir aportando a la verdad, la reparación de las víctimas y la consolidación de la paz en los próximos días”, aseguraron.

Fotos de policias secuestrados Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Sin embargo, a renglón seguido, los exjefes guerrilleros advirtieron que, aunque la sentencia queda en firme conforme a los lineamientos de la jurisdicción transicional, revisarán el fallo junto con su equipo jurídico antes de emitir un pronunciamiento de fondo.

“No obstante, iniciaremos un proceso de revisión del fallo junto con nuestro equipo de defensa y nos pronunciaremos de manera más amplia en los próximos días”, aseveraron.

Condenaron a alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por el asesinato de militares. ¿Cuántos años?

La decisión de segunda instancia, que queda en firme, cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental de las Farc; Milton de Jesús Toncel Redondo, excomandante del Bloque Sur; Pablo Catatumbo Torres Victoria, excomandante del Bloque Occidental; Pastor Lisandro Alape Lascarro, excomandante del Bloque Magdalena Medio; al senador Julián Gallo Cubillos, quien fue comandante del Frente Urbano Antonio Nariño (FUAN) y miembro del Bloque Oriental; y a Rodrigo Granda Escobar, conocido como el canciller de las Farc.

En el fallo se les declaró responsables como “autores mediatos por dominio del aparato organizado de poder en que se convirtió la guerrilla”, por los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio.

La JEP dejó en firme la sanción contra los ocho integrantes del último Secretariado de las Farc por secuestros de integrantes de la Fuerza Pública y civiles durante el conflicto armado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/m6IYT6kDGx — Revista Semana (@RevistaSemana) July 1, 2026

Asimismo, fueron declarados responsables por los crímenes de lesa humanidad de privación grave de la libertad, asesinato y desaparición forzada.

La Sección encontró que cinco de los siete excomandantes guerrilleros son penalmente responsables, en razón del mando que ejercían sobre la estructura armada y por no haber evitado la comisión de los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, así como de los crímenes de lesa humanidad de tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos.