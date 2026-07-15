La feria de contratos en la que andan por estos días en diferentes entidades del Gobierno Petro, a pocas semanas del fin de su mandato, se estaría dando también en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), donde tienen listos para firmar 48 contratos que en total suman más de 6.400 millones de pesos.

Esta es la lista de contratos que serían firmados en un solo día en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Semana

La alarma la lanzó el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien, por medio de una carta enviada al actual director de la ANDJE, César Palomino, le pidió que se abstenga de firmar esta cascada de contratos.

“En mi calidad de ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, y en el marco del proceso formal de transición gubernamental iniciado tras la declaratoria de resultados de la segunda vuelta presidencial, me dirijo a usted en relación con la sesión del Comité de Contratación de la ANDJE, prevista para el día de hoy, en la que se someterían a consideración aproximadamente 48 procesos contractuales por un valor de 4.379.920.479 de pesos”, advierte la carta de Cancino.

La carta es clara al señalar que ya se restableció la contratación al cumplirse la prohibición de la Ley de Garantías Electorales, pero plantea la necesidad de abstenerse de realizar esa contratación masiva.

“No es la validez jurídica de dichos procesos lo que motiva esta comunicación, sino la oportunidad, necesidad y conveniencia institucional de adoptar decisiones de esta magnitud y en este número, a escasos días de culminar la administración, particularmente cuando algunas de ellas comprometerían vigencias futuras, recursos públicos de largo plazo y obligaciones que deberá asumir y ejecutar la administración entrante”, se lee en la advertencia de Cancino.

Ante eso, la carta dirigida a Palomino le hace algunos requerimientos, por ejemplo, aplazar la adjudicación o aprobación de los procesos contractuales relacionados hasta que el equipo de empalme haya podido revisar la información.

Sobre los contratos que están tratando de sacar de un plumazo, pide que se envíe “dentro de los tres días siguientes al recibo de esta comunicación, la relación completa de los procesos a consideración del Comité, indicando para cada uno: objeto, cuantía, modalidad de selección, disponibilidad de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, existencia y alcance de vigencias futuras, y los estudios previos que acreditan la necesidad y la razón por la cual no admiten diferirse a la administración entrante”.

Además, el documento manifiesta la duda por “un número inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión al cierre de la administración”.

SEMANA ya había hecho una publicación sobre el intento de firma de un multimillonario contrato por cerca de 2,5 millones de dólares que incluso fue confirmado por el equipo de comunicaciones de la ANDJE.

Aunque estaban todas las pruebas, desde la entidad salieron a negar esta información, que hoy se ratifica. Desde la ANDJE, sí estarían replicando la contratación masiva que se está dando en otras entidades del Estado.