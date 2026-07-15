¿Va a llover en su ciudad? Este es el reporte del clima para el 15 de julio, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este miércoles, 15 de julio, con una jornada marcada por lluvias en varias regiones del país, especialmente en el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía. En contraste, el centro y sur de la región Andina, así como amplios sectores del Caribe, tendrán predominio de tiempo seco y temperaturas elevadas durante la tarde.

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Así estará el clima en las principales ciudades

Bogotá: Durante la madrugada se registraron lloviznas en localidades como Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y sectores orientales de Chapinero y Usaquén. En la mañana persistirá la posibilidad de lluvias ligeras en estas zonas, mientras que el resto de la ciudad tendrá tiempo seco. En la tarde y la noche predominarán las condiciones secas, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Temperatura: mínima de 11 °C y máxima de 20 °C.

Durante la madrugada se registraron lloviznas en localidades como Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y sectores orientales de Chapinero y Usaquén. En la mañana persistirá la posibilidad de lluvias ligeras en estas zonas, mientras que el resto de la ciudad tendrá tiempo seco. En la tarde y la noche predominarán las condiciones secas, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Temperatura: mínima de 11 °C y máxima de 20 °C. Barranquilla: Se espera una jornada mayormente seca, con cielos ligeramente nublados y una temperatura máxima de 35 °C.

Se espera una jornada mayormente seca, con cielos ligeramente nublados y una temperatura máxima de 35 °C. Cartagena: El pronóstico indica nubosidad dispersa y tiempo seco durante el día, con una temperatura máxima de 34 °C.

El pronóstico indica nubosidad dispersa y tiempo seco durante el día, con una temperatura máxima de 34 °C. Bucaramanga: Habrá cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias ligeras durante la tarde. La temperatura máxima será de 30 °C.

Habrá cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias ligeras durante la tarde. La temperatura máxima será de 30 °C. Medellín: Se prevén condiciones secas y cielos ligeramente nublados. La temperatura máxima alcanzará los 33 °C.

Se prevén condiciones secas y cielos ligeramente nublados. La temperatura máxima alcanzará los 33 °C. Tunja: Se esperan cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lloviznas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 17 °C.

Se esperan cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lloviznas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 17 °C. Cali: El día tendrá cielos ligeramente nublados, con posibles lluvias ligeras al finalizar la tarde y durante la noche. La temperatura máxima llegará a 33 °C.

El día tendrá cielos ligeramente nublados, con posibles lluvias ligeras al finalizar la tarde y durante la noche. La temperatura máxima llegará a 33 °C. Popayán: Predominará el tiempo seco con cielos ligeramente cubiertos. La temperatura máxima será de 28 °C.

Por otro lado, en la región Caribe predominará el tiempo seco y el cielo de ligera a parcialmente nublado, aunque se esperan lluvias aisladas en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, principalmente durante la tarde, noche y madrugada.

Para la región Pacífica, el Ideam pronostica cielo mayormente nublado con lluvias en Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde las precipitaciones serán más intensas entre la tarde y la madrugada.

En la región Andina se prevén lluvias en sectores de Antioquia, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Risaralda y el oriente de Cundinamarca, mientras que en el centro y sur de la región predominarán las condiciones de tiempo seco.

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La Orinoquía tendrá cielo de parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en Arauca, Casanare, Meta, Vichada y el piedemonte llanero, especialmente durante la mañana y la tarde.

Por su parte, en la Amazonía se esperan precipitaciones en Caquetá, Guainía, Putumayo, Amazonas y el piedemonte amazónico, con mayor probabilidad durante las primeras horas del día y en la tarde.

El Ideam también advirtió que durante la jornada podrían registrarse temperaturas por encima de los promedios de julio en varios departamentos del Caribe y la región Andina, además de altas sensaciones térmicas en algunos sectores del Pacífico debido a la mayor radiación solar.